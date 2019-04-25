Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2REGNUM 19:49
В результате пожара погибли три человека, еще пять человек пострадали — из них четверо были госпитализированы. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего. Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в московском районе Солнцево произошел пожар в частном доме.
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Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
На Украине попросили срочно провести заседание Совбеза ООН из-за решения российской стороны упростить получение гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:58
Энергетика
Польша приостановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:22
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить к октябрю 2019 года
Чартерные авиарейсы из России в египетские города Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновиться к октябрю 2019 года, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью «Известиям».
Обновлено в 19:54
Экономика
Аналитики рассказали, что в микрозаймы чаще всего обращается молодежь
Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:55
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Здоровье
Карелова: важно сохранить тенденцию к увеличению продолжительности жизни россиян
Тенденцию к увеличению продолжительности жизни в России, позволяющую решать задачу по сбережению народа, необходимо сохранить, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова в ходе в заседания коллегии Минздрава, сообщает пресс-служба палаты регионов.
Обновлено в 12:35
Политика
Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым
В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
Обновлено в 19:15
Авто
Копия места смерти Кеннеди выставлена на продажу
Если вы любите раритетные автомобили, вам повезло, так как в продаже на eBay появился Lincoln Continental 1963 года выпуска, из которого сделали копию того самого лимузина JFK SS 100 X, в котором во время роковой поездки в Даллас в 1963 году был убит президент США Джон Кеннеди.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Общество
Прорывное образование сахалинского «Кванториума», не снившееся в 90-е
Детские технопарки по поручению президента Владимира Путина создают по всей России примерно с 2016 года — сегодня они объединены в федеральную сеть, включающую 89 учреждений в 62 регионах.
Обновлено в 18:34
Энергетика
Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе
Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 16:54
Технологии
ВТБ разрешил пополнение карт сторонних банков в своих банкоматах
ВТБ запустил сервис по пополнению карт других банков через свои банкоматы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка.
Обновлено в 10:05
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Кино
«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов
Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России
55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:46
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Политика
Названа главная угроза человечеству
Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией.
Обновлено в 20:45
Наука
Ученые назвали признак склонности к частым изменам
Обновлено в 05:13
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Культура
Крестовый поход на бис: «Ринальдо» Генделя вернулся в Москву
На сцене Концертного зала имени Чайковского (КЗЧ) прозвучала опера Георга Фридриха Генделя «Ринальдо», соединяющая средневековые исторические мотивы с волшебством и лирикой.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика
В МВД объяснили порядок выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будет реализовываться указ президента о получении российских паспортов в упрощенном режиме жителями Донбасса.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 13:36