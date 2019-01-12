Происшествия
Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Оттаве
Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в ОттавеИзвестия19:47
Двухэтажный автобус наехал на остановку в канадской столице Оттаве. В результате происшествия погибли три человека, еще 23 пострадали. Об этом 12 января сообщает агентство ТАСС со ссылкой на мэра города Джима Уотсона.
Известия19:47
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Происшествия
Три человека погибли при наезде автобуса на остановку в Оттаве
Обновлено в 19:47
Космос
СМИ сообщают о масштабных сокращениях в SpaceX
Компания SpaceX сократит 10% своих сотрудников от шести тысяч человек, работающих в компании, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Происшествия
16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке
16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
США намерены отправить в Арктику военный корабль
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил о намерении направить в воды Арктики военный корабль.
Обновлено в 19:46
Космос
Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны
В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
50 человек эвакуированы из горящего дома в Якутске
Обновлено в 20:46
Происшествия
Убитым в ЦАР российским журналистам обещали за съемки фильма $20 тысяч
Убитым в ЦАР российским журналистам обещали за съемки документального фильма 20 тысяч долларов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:17
Спорт
Пятый этап ралли «Дакар» не был завершен из-за сильного тумана
Часть пятого этапа ралли- марафона "Дакар" была отменена из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба ралли-марафона.
Обновлено в 19:50
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 15:52
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Спорт
Как Россия сыграла вничью с Сербией на ЧМ по гандболу
Обновлено в 15:38
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:28
Гаджеты
WSJ: Apple представит три модели iPhone осенью 2019 года
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Москве произошло смертельное ДТП с шестью машинами
Ранее сообщалось, что под Красноярском произошло ДТП с автобусом, есть жертвы.
Обновлено в 14:38
Политика
Белорусов призвали доказать свои амбиции на независимость
Белорусский президент Александр Лукашенко 11 января заявил, что гражданам его страны предстоит доказать, что они достойны жить в независимом государстве.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой
Обновлено в 20:12
Происшествия
Здание Павелецкого вокзала в Москве проверяют из-за угрозы взрыва
Полицейские проверяют здание Павелецкого вокзала в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 13:08
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
Музыка
Би-би-си назвала самых перспективных артистов 2019 года
Музыкальная редакция Би-би-си выбрала самых перспективных артистов 2019 года — на первом месте оказался французский рэпер Octavian.
Обновлено в 10:36
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА потерпел поражение от израильского «Маккаби» в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Бельгии погиб участник акции протеста «желтых жилетов»
В Бельгии во время акции протеста местных "желтых жилетов" в результате наезда грузового автомобиля погиб человек.
Обновлено в 20:55
Общество
Аварийный участок Канала имени Москвы обследуют за две недели
Глава "Канала имени Москвы" сообщил, что все сооружения дамбы обследуют в регулярном порядке.
Обновлено в 04:27
Финансы
Сбербанк повысит ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1%-1,5%. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 05:15
Авто
Volkswagen вновь продал рекордное число автомобилей
Германский автопроизводитель Volkswagen сообщил о новом рекорде: за минувший год компания продала 10,83 млн автомобилей, что на 0,9% больше, чем в 2017 году, который тоже был рекордным.
Обновлено в 11:26
Политика
На Украине рассказали о «серьезной опасности» Крымского моста
Министр по "вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Вадим Черныш в интервью "Обозревателю" заявил о многочисленных нарушениях при строительстве Крымского моста, из-за чего якобы конструкция моста очень ненадежная и опасная.
Обновлено в 19:16
Политика
Макрон отказался от поездки на форум в Давос
Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 07:56
Общество
В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам
По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34