Финансы

Три американских фондовых индекса установили новые рекордыРБК 01:58

4 фото
Главные биржевые индексы США завершили торговую сессию среды, 3 июля, с новыми рекордами закрытия. Dow Jones Industrial Average к концу дня поднялся до уровня 29966 пунктов, S&P 500 вырос до 2995 пунктов, Nasdaq Composite — до 8170 пунктов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Три американских фондовых индекса установили новые рекорды

РБК01:58

Рынки полны оптимизма в отношении снижения ставки ФРС США. Обзор мировых рынков от"Финам". 04.07.19

Глас Народа02:05

Рубль: нейтральная динамика

ПРАЙМ03:54

US STOCKS-Основные индексы закрылись на рекордной высоте благодаря надеждам на «голубиную» политику ФРС

Financial One02:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:10, Вашингтон
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Обновлено в 02:05
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Политика

Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию

Полеты в/из Грузию следующих российских авиакомпаний будут приостановлены: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Red Wings" и "Нордавиа", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Футбол

Нобоа хочет остаться в «Зените» через год

У эквадорского полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа через год заканчивается контракт с «Зенитом».
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в Австрии

Все голы были забиты в первом тайме, а наш Эльдор Шомуродов — молодец два раза 🙂 В третьем матче турнира Кубок Париматч Премьер «Ростов» обыграл ЦСКА – 2:1. Шомуродов забил уже на 9-й минуте, Чалов ответил на 28-й.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Путин запланировал переговоры с папой римским

Обновлено 01 июля в 09:26
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:02
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Происшествия

В Кемерове частично обрушилась стена многоквартирного дома

Кирпичная стена многоквартирного дома частично обрушилась в Центральном районе Кемерова.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Убийца старейшего работника Мариинки найден мертвым в суде

Обновлено в 04:33
Происшествия

В Италии погиб турист в результате извержения вулкана Стромболи

На итальянском острове Стромболи в результате извержения одноименного вулкана погиб человек, еще один пострадал.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика

В США отмечают День независимости

Обновлено в 00:00
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Авто

Названа сумма, потраченная жителями РФ на покупку новых автомобилей

Обновлено в 04:18
Общество

Red Bull показал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

Аршавин развелся и оставил ребенка жене

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин официально разведен с Алисой Казьминой.
Обновлено вчера в 10:47
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в 2020 году, прекратить выпуск бумажных паспортов предполагается в 2023 году.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Политика

Эрдоган назвал «грабежом» возможный отказ США поставить Турции F-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал возможный отказ США от поставок закупленных истребителей F-35 «грабежом».
Обновлено в 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное