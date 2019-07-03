Финансы
Три американских фондовых индекса установили новые рекордыРБК 01:58
Главные биржевые индексы США завершили торговую сессию среды, 3 июля, с новыми рекордами закрытия. Dow Jones Industrial Average к концу дня поднялся до уровня 29966 пунктов, S&P 500 вырос до 2995 пунктов, Nasdaq Composite — до 8170 пунктов.
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Индекс Dow Jones установил новый исторический рекорд перед Днем независимости в США
Profinance.ruвчера в 13:45
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:07, Вашингтон
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