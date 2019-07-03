Финансы

Три американских фондовых индекса установили новые рекордыРБК 01:58

Главные биржевые индексы США завершили торговую сессию среды, 3 июля, с новыми рекордами закрытия. Dow Jones Industrial Average к концу дня поднялся до уровня 29966 пунктов, S&P 500 вырос до 2995 пунктов, Nasdaq Composite — до 8170 пунктов.
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US STOCKS-Основные индексы закрылись на рекордной высоте благодаря надеждам на «голубиную» политику ФРС

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Рынки полны оптимизма в отношении снижения ставки ФРС США. Обзор мировых рынков от"Финам". 04.07.19

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Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США

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Индекс Dow Jones установил новый исторический рекорд перед Днем независимости в США

Profinance.ruвчера в 13:45
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Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.
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Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

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