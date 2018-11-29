Общество

«Трезвая Россия» предложила запретить «пивнушки» в жилых домах
Известия
21:02

Запретить пивные и рюмочные в жилых домах призывает общественное движение «Трезвая Россия». Соответствующее предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, рассказал глава организации Султан Хамзаев.
Известия21:02

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«Трезвая Россия» предложила запретить пивные в жилых домах

РЕН ТВ21:38

«Трезвая Россия» потребовала запретить пивные бары в жилых домах

Чита.Ру21:20

«Трезвая Россия» предложила запретить «пивнушки» в жилых домах

Известия21:02

Общественники требуют запретить размещение рюмочных и пивных в жилых домах

ФедералПресс20:41

Правительство просят запретить «пивнушки у домов»

URA.Ru20:33

«Пивнушки у дома» предложили запретить

Lenta.ru19:59

«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах

РИА Новости19:21
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
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