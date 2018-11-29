Общество
«Трезвая Россия» предложила запретить «пивнушки» в жилых домах
«Трезвая Россия» предложила запретить «пивнушки» в жилых домахИзвестия21:02
Запретить пивные и рюмочные в жилых домах призывает общественное движение «Трезвая Россия». Соответствующее предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, рассказал глава организации Султан Хамзаев.
Известия21:02
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Канатная дорога, связавшая спорткомплекс "Лужники" и Воробьевы горы, начала работать 27 ноября.
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Транспорт
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Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
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Общество
IKEA поведет Павла Грудинина в суд
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Общество
В Вологде отменили концерт группы «Френдзона» по инициативе омбудсмена
Напомним, уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова указала на то, что в текстах песен «Френдзоны» содержится информация, из-за которой концерты это группы должны быть запрещены для детей.
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Соцсеть Facebook заблокировала фотосессию Макрона с полуголыми неграми
Блокировкой фотографии возмутился и пользователь Julien Ibos, в шутку призвавший Макрона объяснить, что произошло между ним и жителями заморского сообщества Сен-Мартен после фотосессии.
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