"Трезвая Россия" требует запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах и просит учесть ее предложения при разработке плана мероприятий национального проекта "Демография", соответствующее письмо направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил РИА Новости глава общественного движения Султан Хамзаев.

с чего всё началось

Согласно аналитическому докладу "Трезвой России", приложенному к письму, в последние три года в стране отмечается бурный рост числа пивных в регионах. Отмечается, что открываются такие пивные как правило на первых этажах жилых домов, маскируясь под всякого рода заведения общепита.

Общество Общество Кадыров пообещал юному рекордсмену Рахиму Куриеву много игрушек

Транспорт Транспорт В Москве канатную дорогу остановили из-за кибератаки Отмечается, что технические специалисты зафиксировали атаку около 14 часов. Напомним, что официальное открытие дороги состоялось 26 ноября.

Здоровье Здоровье Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.

Общество Общество На пляже в Новой Зеландии обнаружили останки загадочного существа Жительница новозеландского Крайстчерча Ханна Мэри нашла на берегу скелет странного существа и поделилась снимками находки в соцсетях.

Транспорт Транспорт В России начнут пускать в самолет по смартфону Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.

Общество Общество Эстония лидирует по уровню ежегодного потребления алкоголя в Европе Эстония лидирует в рейтинге европейских стран по потреблению алкоголя, об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленные экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" и представленные в среду на пресс-конференции в ТАСС.

Общество Общество У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо Французская студентка показала, как ее лицо изменилось из-за аллергии, вызванной краской для волос, пишет газета Le Parisien.

Общество Общество На аукционе в Лондоне продали первое издание Гоголя за $225 тысяч Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за $225 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Общество Общество «Яндекс.Драйв» запустит грузовой каршеринг Грузовой каршеринг намерен запустить в декабре сервис «Яндекс.Драйв». Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила газета «Коммерсантъ».

Общество Общество Аномально крупного быка обнаружили в Австралии На аномально крупного быка ростом около двух метров обратили внимание журналисты австралийских СМИ.

Общество Общество IKEA поведет Павла Грудинина в суд Обновлено в 21:17 IKEA готова вернуть землю Совхозу имени Ленина с возвратом уплаченной суммы.

Общество Общество Первый канал посоветовал стирать ночью и отказаться от колбасы

Общество Общество Птицефабрика в Приморье назвала причины сокращения поголовья кур Птицефабрика в Артеме Приморского края, где местные жители сообщают о массовом выбросе мертвой птицы, объясняет необходимость сокращения поголовья вирусом птичьего гриппа, занесенного поставщиком, а после — нехваткой средств у предприятия и достаточного объема кормов для кур.

Общество Общество Частный аэродром под Омском назовут именем Егора Летова Расположенный в десяти километрах от Омска частный аэродром малой авиации Поповка назовут в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова, имя которого не набрало достаточно голосов в проекте "Великие имена России", сообщил РИА Новости в среду владелец площадки Александр Анисимов.