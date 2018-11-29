Общество
Согласно аналитическому докладу "Трезвой России", приложенному к письму, в последние три года в стране отмечается бурный рост числа пивных в регионах. Отмечается, что открываются такие пивные как правило на первых этажах жилых домов, маскируясь под всякого рода заведения общепита.
РИА Новостивчера в 19:21
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"Трезвая Россия" требует запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах и просит учесть ее предложения при разработке плана мероприятий национального проекта "Демография", соответствующее письмо направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщил РИА Новости глава общественного движения Султан Хамзаев.РИА Новостивчера в 19:21
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