Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионыРБК 00:38
Самыми неблагополучными регионами по количеству жителей, употребляющих наркотики, стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год, составленный специалистами «Трезвой России».
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с чего всё началось
Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).Известиявчера в 17:01
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