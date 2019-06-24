«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионыРБК 00:38

Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).

с чего всё началось

Самыми неблагополучными регионами по количеству жителей, употребляющих наркотики, стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год, составленный специалистами «Трезвой России».

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