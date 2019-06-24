Общество
«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркоманииРИА Новости 01:56
Лидерами антирейтинга стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. По данным "Трезвой России", за год ситуация в этих регионах ухудшилась. Самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Читать в источнике
Оценить37
с чего всё началось
Стоит отметить, что наиболее свободный от наркотиков Ненецкий автономный округ по итогам 2018 года входит в топ-5 самых пьющих регионов — 28,6 л на душу населения. В пятерке также и Московская область (25,8 л).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Общество
Росконтроль проверил говяжьи сардельки
Эксперты Росконтроля проверили говяжьи сардельки следующих брендов: "ВкусВилл", "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч/Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд" и "Снежана".
Обновлено в 02:24
Общество
Калининградской области обещают длительное похолодание
В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Как прожить на 10 лет дольше, рассказали ученые
Обновлено вчера в 23:36
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.
Обновлено в 01:00
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
По всей России пройдут акции против политических репрессий
Обновлено вчера в 02:09
Общество
По цене жилья в Екатеринбурге на юге России можно купить аквапарк и подлодку
Аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU сравнили стоимость готового бизнеса на курортах юга России с жильем в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
В прибрежных водах Сирии в районе города Баньяс неизвестными выведены из строя пять подводных нефтяных трубопроводов.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил троих и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом троих человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 17:56
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Армия и оружие
Сенат Казахстана ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана сегодня на пленарном заседании рассмотрел и одобрил ратификацию договора о запрещении ядерного оружия.
Обновлено в 02:48
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Ростове столкнулись две маршрутки
Обновлено в 02:57
Общество
Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 08:25
Технологии
Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании
Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Оренбурге арестованы ещё трое подозреваемых в убийстве в Соль-Илецке
Установлены личности и задержаны еще трое подозреваемых в убийстве жителя Соль-Илецкого района.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Футбол
Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки
На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, сборная Аргентины в заключительном туре группового этапа оказалась сильнее команды Катара со счетом 2:0 и вышла со второго места в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 01:11
Финансы
Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар
Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
Обновлено 22 июня в 04:05
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23