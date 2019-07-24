Футбол

Трезеге отказался от трансфера в «Зенит» и перешел в «Астон Виллу»ProstoProSport 06:29

Сегодня, 24 июля, полузащитник турецкого клуба «Касымпаша» Махмуд Хассан Трезеге перебрался в английскую Премьер-лигу. Как сообщает пресс-служба «Астон Виллы», 24-летний футболист подписал долгосрочное соглашение и приступил к оформлению рабочей визы.
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