Футбол

Трезеге, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Астон Виллы»Советский спорт 06:51

Хавбек турецкого клуба Касымпаша Махмуд Хассан Трезеге продолжит карьеру в АПЛ. Сегодня, 24 июля, он подписал контракт с Астон Виллой, вернувшейся в элитный дивизион страны.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Трезеге, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Астон Виллы»

Советский спорт06:51

«Астон Вилла» подписала полузащитника сборной Египта

Sportbox.RU05:19

Вингер сборной Египта Трезеге перешел в «Астон Виллу». Его предлагали «Зениту»

Sports.ru05:21

Трезеге перешел в «Астон Виллу». Им интересовался «Зенит»

Спорт-Экспресс05:15

Состав «Астон Виллы» пополнил Трезеге

Soccer.ru04:27

Трезеге, которого сватали в «Зенит», перешел в «Астон Виллу»

Sport24.ru04:18

«Астон Вилла» подписала полузащитника сборной Египта

Матч ТВ05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Происшествия

Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой

Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Политика

Мюллер не оправдал Трампа в своем докладе

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал "российское дело", заявил, что его окончательный доклад не оправдал американского лидера Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
Обновлено в 09:16
Политика

Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании

Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 10:14
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
Происшествия

В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан

Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Футбол

Роналду назван самым высокооплачиваемым спортсменом в Instagram

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2019 года в Instagram по итогам исследования Hopper HQ.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Политика

Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс

В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова

Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика

Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июне выросла до 30,8%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 июля 2019 года выросла до 30,8% против 30% по итогам мая, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Политика

Новым министром обороны США стал Марк Эспер

Новый министр обороны стал первым за полгода действующим главой Пентагона без обозначения «исполняющий обязанности».
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Дагестане опрокинулся грузовик с военными

Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:24
Экономика

Минкультуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке усадеб

Министерство культуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке для реставрации жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, с 2 млн руб. до 4 млн руб. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 09:46
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество

Граффити в Екатеринбурге начнут согласовывать с РПЦ

Обновлено в 06:08
Политика

Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко

Обновлено в 06:00
Экономика

Госдума запретила частным МФО выдавать займы под залог жилья

Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 05:41
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в контрольном матче

Обновлено в 10:00
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Политика

ЛНР передала Украине 64 заключенных

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 02:14
Армия и оружие

Рябков рассказал о невыполненных США обязательствах по ДСНВ

США не выполнили обязательства по "потолку" развернутых и неразвернутых пусковых установок в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:56
ещё по теме
Махмуд Хассан
Египетский футболист
Египетский футболист, полузащитник клуба «Касымпаша».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное