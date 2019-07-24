Футбол
Трезеге, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Астон Виллы»Советский спорт 06:51
Хавбек турецкого клуба Касымпаша Махмуд Хассан Трезеге продолжит карьеру в АПЛ. Сегодня, 24 июля, он подписал контракт с Астон Виллой, вернувшейся в элитный дивизион страны.
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Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Росгвардии запрещено пользоваться смартфонами в рабочее время
Вчера появились новости - в скором времени сотрудникам банковских учреждений России будет запрещено пользоваться смартфонами, из-за утечек, представляющих проблему для банков в данное время.
Обновлено в 05:52
Кино
Российский художник Николай Мочкин изменил внешность героев фильма «Король лев»
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Общество
Россиянам могут запретить пользоваться электронной почтой анонимно
В документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, указано, что идентификацию пользователей e-mail планируется проводить по номеру телефона на основании договора, заключенного организатором сервиса электронной почты с оператором мобильной связи.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Россияне стали покупать меньше бытовой химии
По данным Nielsen, почти 80 процентов стиральных порошков, 71 процент кондиционеров для белья и 52 процента чистящих средств в денежном выражении россияне сейчас покупают только со скидкой.
Обновлено в 06:51
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика
Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней
Начиная с завтрашнего дня россияне смогут находиться на Мальдивах без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Матч ТВ» назначил комментаторов на дерби ЦСКА – «Локомотив»
Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», столичное дерби прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Обновлено в 06:40
Транспорт
Госдума приняла закон о платных дорогах на севере России
Госдума в третьем чтении приняла закон о платных дорогах в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, то есть примерно на 60% территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В России запущена кампания против анонимности полицейских
На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к МВД и Росгвардии наносить на форму сотрудников личный номер крупным светлым шрифтом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Пожар в детском лагере в Хабаровском крае ликвидировали
Обновлено 22 июля в 19:12
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Общество
Суд арестовал имущество оператора свалки «Ядрово»
Согласно документу, земли, оборудование и производственные помещения ООО «Ядрово» переданы в пользование ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-спасательная служба» на срок предварительного следствия до 7 сентября этого года.
Обновлено в 02:00
Футбол
Пауло Дибала может покинуть «Ювентус»
Обновлено в 06:10
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Депутаты разрешили использовать геолокацию для поиска пропавших детей
Госдума во в тором чтении приняла законопроект об упрощении доступа полицейских к данным о геолокации мобильных телефонов пропавших детей.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Авто
Серийный кроссовер Aston Martin покажут в декабре
По данным издания, серийный Aston Martin DBX будет публично представлен в декабре 2010 года.
Обновлено в 04:59
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Футбол
Мельгарехо может покинуть «Спартак»
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400
Россия приступила к поставкам в Китай морским транспортом второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
Обновлено в 05:14