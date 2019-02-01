Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки КуинджиBFM.ru 07:00

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
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В Третьяковке рассказали об ажиотаже после кражи картины Куинджи

Газета.Ru08:56

В Третьяковской галерее заявили об отсутствии ажиотажа вокруг выставки Куинджи

RT на русском08:39

Следившую за похищенной картиной Куинджи смотрительницу уволили

РБК03:47

Из Третьяковки уволена смотритель зала, из которого украли картину Куинджи

Коммерсантъ03:28

Похищение Куинджи: хранителя уволили, картину перевесили

Вести.Ru03:55

Из Третьяковской галереи уволили смотрителя после инцидента с похищением картины Куинджи

ТАСС03:15

Ажиотажа вокруг возвращенной на выставку картины Куинджи не наблюдается

РИА Новости08:21
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика

США объявили о приостановке участия в Договоре о РСМД

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что США приостанавливают выполнение обязательств в рамках Договора о ракетах средней и малой дальности.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Общество

Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей, пишут СМИ

Якутская школа "Айыы Кыната" отказалась принимать русскоязычных детей, сообщил News.Ykt.Ru.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Авто

Toyota и Lexus отзовут свыше 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 07:04
Интернет

Хакеры выложили в сеть более 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Хакеры выложили в сеть огромную базу украденных данных пользователей.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия

Устроившие теракт в петербургском метро планировали еще один взрыв

Члены террористической группировки, которые устроили теракт в петербургском метро, хотели произвести еще один взрыв в общественном месте, сообщили на сайте СК России.
Обновлено в 08:09
Авто

Кросс-хетчбэк Kia Rio X-Line стал выше

Компания Kia начинает продажи на российском рынке кросс-хетчбэка Kia Rio X-Line с увеличенным клиренсом.
Обновлено в 04:45
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Обновлено в 08:37
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

В деле Арашуковых появился седьмой фигурант

Обновлено в 08:32
Происшествия

В бизнес-центре «Гидропроект» в Москве обвалился козырек

Козырек здания бизнес-центра "Гидропроект" на севере Москвы, обвалившийся под тяжестью снега, будет разобран до 2 февраля.
Обновлено в 04:21
Кино

Скончался актер Игорь Кан из фильма «Кин-дза-дза»

Обновлено в 07:03
Происшествия

В Москве арестовали известную по скандальной статье наркоманку

Обновлено в 08:11
Происшествия

В саратовской колонии 200 осужденных устроили беспорядки

Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

В США задержали российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 07:57
Политика

Грызлов заявил о гибели россиянина в украинской тюрьме от пыток

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что причиной смерти, по данным экспертизы, стали пытки.
Обновлено в 08:49
Гаджеты

Samsung показала на официальном видео свой складной смартфон

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Кизляре сгорел торговый центр

Экстренные службы сумели локализовать пожар в торговом центре в дагестанском Кизляре.
Обновлено в 01:10
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

Первые товарные версии седана Toyota Corolla нового поколения появятся у российских дилеров марки уже весной 2019 года.
Обновлено в 00:22
Авто

Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Финансы

Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам

Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Наука

Ученые назвали имя богатейшего человека в истории

Ученые пришли к выводу, что самым богатым человеком на земле был западноафриканский король Манса Муса, который правил средневековым государством Мали около 30 лет в первой половине IX века.
Обновлено в 08:57
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.
Обновлено в 07:20
Общество

Главврач больницы отругал пациентов, опубликовавших фото грязных палат

Главный врач тутаевской больницы в Ярославской области Валентин Карбаинов остался недоволен пациентами, опубликовавшими в интернете фотографии из инфекционного отделения.
Обновлено в 08:09
Интернет

Вести.net: Apple наказала Facebook за нарушение правил App Store

Речь о Facebook Research – программе исследовании аудитории соцсети, в рамках которой пользователям предлагается за 20 долларов в месяц установить на свой смартфон специальное приложение, которое на поверку оказалось печально известным VPN-клиентом Onavo, которое получает доступ буквально ко всем персональным данным пользователей.
Обновлено вчера в 02:07
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили топовую спецверсию для России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась

По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
Обновлено в 05:44
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