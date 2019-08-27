Общество
КоммерсантъТретья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября
Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Авто
Китайская Great Wall Motor наращивает сбыт подержанных авто в Африку и Азию
Всего 60 подержанных авто стоимостью $700 тыс. уже были экспортированы другим внешнеторговым поставщиком в Нигерию из Тяньцзиня в июле текущего года.
REGNUM 03:23
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru 20:58
Гаджеты
В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT
Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.
UfaTime.ru 05:41
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36
Транспорт
Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах
Пассажиры российских поездов ценят вежливости проводников и ценят свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось.
ТАСС 20:10
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Музыка
В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel
В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.
Культуромания 03:26
Политика
Помпео заявил о готовности США выделить Ирану кредиты
Госсекретарь США Майкл Помпео озвучил условие, при котором Вашингтон будет готов выделить Ирану финансовые средства для развития страны.
Экономика сегодня 21:16
Общество
Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт
Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости 20:50
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Транспорт
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
По данным замглавы Роструда Дениса Васильева, в следующем году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах".
Инфорос 02:48
Общество
Гороскоп на 26 августа: прекрасная интуиция выручит Тельцов
Прекрасная интуиция выручит Тельцов.
Primpress.ru 25 августа в 18:00
Шоу-бизнес
Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».
URA.Ru 12:10
Транспорт
Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
РИА Новости 19:42
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Ранее сенатор Мёрфи заявил, что ему якобы отказали в визе для въезда в Россию в составе делегации конгресса США.
RT на русском 20:58
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ 14:19
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Игры
Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября
Компания Nintendo объявила, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
Игромания.ру 03:44
Политика
Татарстан выступил против празднования свержения ига
В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».
Дилетант 04:50
Политика
ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов
Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала свою работу, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель генсека организации Владимир Воронков.
Коммерсантъ 18:59
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41