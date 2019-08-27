Общество

КоммерсантъКоммерсантъТретья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Московский аэропорт «Шереметьево» 1-го сентября собирается запустить третью взлетно-посадочную полосу

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Аэропорт Шереметьево запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу 1 сентября

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