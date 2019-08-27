Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Авто Китайская Great Wall Motor наращивает сбыт подержанных авто в Африку и Азию Всего 60 подержанных авто стоимостью $700 тыс. уже были экспортированы другим внешнеторговым поставщиком в Нигерию из Тяньцзиня в июле текущего года.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Гаджеты В Сети появилось официальное изображение смартфона Realme XT Компания Realme опубликовала первое официальное фото, на котором изображен смартфон Realme XT в цвете Silver Wing White.

Политика В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.

Транспорт Пассажиры рассказали, чего им не хватает в российских поездах Пассажиры российских поездов ценят вежливости проводников и ценят свежую прессу и вкусные завтраки, но отмечают, что проблему отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования решить все еще не удалось.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.

Музыка В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.

Политика Помпео заявил о готовности США выделить Ирану кредиты Госсекретарь США Майкл Помпео озвучил условие, при котором Вашингтон будет готов выделить Ирану финансовые средства для развития страны.

Общество Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Транспорт На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме По данным замглавы Роструда Дениса Васильева, в следующем году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах".

Шоу-бизнес Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».

Транспорт Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.

Политика Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе Ранее сенатор Мёрфи заявил, что ему якобы отказали в визе для въезда в Россию в составе делегации конгресса США.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Политика Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.

Игры Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября Компания Nintendo объявила, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.

Политика Татарстан выступил против празднования свержения ига В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».

Политика ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала свою работу, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель генсека организации Владимир Воронков.