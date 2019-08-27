Общество
КоммерсантъТретья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября
Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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Общество
В пригороде Владивостока из-за разлива реки эвакуировали людей
Российская газета 22:08
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основным условием проведения переговоров в "нормандском формате" является разведение сил в зоне военных действий в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Кино
В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика
Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».
Давыдов.Индекс 14:51
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Технологии
Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту
Стало известно, что владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту. Она будет носить название Gram.
Свободная Пресса 22:22
Экономика
Доля убыточных предприятий в России в первом полугодии составила 31.3%
Доля убыточных предприятий в России в первом полугодии составила 31.3%.
АК&М 11:12
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас
Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
Газета.Ru 22:36
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом
Актер даже не сообщал поклонникам о том, что они решили вновь стать родителями.
StarHit.ru 19:00
Футбол
Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.
RT на русском 07:58
Общество
Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 627 см
По данным на 6 часов утра, вода в реке у краевого центра поднялась до 627 см, увеличившись за сутки на 4 см. В течение двух суток у г. Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 5-10 см, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Московский Комсомолец вчера в 20:00
Политика
Коэльо извинился перед французами за поведение президента Бразилии
Известный бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в Twitter видеозапись, в которой принес извинения народу Франции и лично Эмманюэлю Макрону, а также его супруге Брижит в связи с неподобающим поведением президента Бразилии Жаира Болсонару.
Pravda.Ru 09:43
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.
RT на русском 13:00
Происшествия
На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
RT на русском 18:45
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Технологии
Сотовые операторы заглянули в электронный паспорт
Компании предлагают внедрить технологию Mobile ID Крупнейшие сотовые операторы предложили дополнить внедрение в России электронных паспортов технологией Mobile ID.
Коммерсантъ 18:42
Экономика
Забайкалье сэкономило часть средств для медицины
Часть денег пойдет на закупку карет для "Скорой помощи", часть - пустят на оснащение больниц современным оборудованием.
Vostok.Today 21:42
Здоровье
Балыбердин ответил на критику за пост про саботаж тагильских хирургов
Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин пояснил свои заявления с критикой увольняющихся тагильских хирургов.
ТагилСити.ру 11:30
Энергетика
Биржевые цены на бензин начали расти
Стоимость топлива на заправках не превысит инфляцию, полагает эксперт. Снижение биржевых цен наблюдалось с мая, в августе они начали расти.
Телеканал 360° 22:48
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru 18:42
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
Первый зампред Хабаровского края попал в видеодорожное происшествие
Странный инцидент с участием новоиспеченного первого зампреда — руководителя аппарата губернатора и правительства края Владимира Хлапова произошел сегодня неподалеку от села "Дружба" в Хабаровском районе.
AmurMedia.ru 06:46
Армия и оружие
В России создадут «принципиально новый» вертолет
РИА Новости 21:02
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Здоровье
Гинекологи предупредили об опасности использования масла чайного дерева для влагалища
Зарубежные гинекологи предупредили об опасности, связанной с использованием масла чайного дерева для влагалища.
Актуальные Новости 07:18