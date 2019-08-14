Транспорт
Третья ВПП «Шереметьево» будет введена в эксплуатацию в сентябреРИА Новости 09:27
"ВПП-3 будет введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года", - сказали в пресс-службе. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня.
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Disney переснимет ремейк мультфильма «Бэмби»
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