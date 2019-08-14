Транспорт

Третья ВПП «Шереметьево» будет введена в эксплуатацию в сентябреРИА Новости 09:27

"ВПП-3 будет введена в эксплуатацию в сентябре 2019 года", - сказали в пресс-службе. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня.
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В Шереметьево уточнили срок ввода в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы

ТАСС09:42

Третья ВПП «Шереметьево» будет введена в эксплуатацию в сентябре

РИА Новости09:27

Вновь перенесли ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево

Эхо Москвы08:30

Ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево запланирован на сентябрь

Агентство Москва09:20

В «Шереметьеве» уточнили сроки ввода третьей взлетно‑посадочной полосы

РИАМО09:07

Ввод в эксплуатацию ВПП-3 в Шереметьево запланирован на сентябрь

Москва 2410:00

Открытие третьей ВПП в «Шереметьево» отложили до конца сентября

Интерфакс06:18
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