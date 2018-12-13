Энергетика

Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu
Коммерсантъ
13:53

Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.
Коммерсантъ13:53

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Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu

Коммерсантъ13:53

«Газпром» и Itochu подписали меморандум о взаимопонимании по «Балтийскому СПГ»

Вести.Финанс11:23

«Газпром» и японская Itochu намерены сотрудничать в рамках проекта «Балтийский СПГ»

ТАСС10:21

Газпром подписал с японской компанией меморандум по проекту «Балтийский СПГ»

Взгляд.ру10:09

Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»

Rambler News Service09:39

Японская Itochu проявила интерес к проекту «Балтийский СПГ»

Finam.Ru09:30

«Газпром» и Itochu подписали Меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ»

PortNews10:46
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Энергетика

Бюджет России от сделки с ОПЕК пополнится на 5 триллионов рублей

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия получит доход в размере 5 триллионов рублей в результате участия в соглашении ОПЕК, связанном с сокращением объемов нефтедобычи.
Обновлено в 09:07
Энергетика

Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону «Нафтогаза» в споре с «Газпромом», обязав российскую компанию выплатить 2,6 млрд рублей компенсации.
Обновлено 11 декабря в 11:34
Энергетика

Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки

Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".
Обновлено в 13:34
Энергетика

Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019

На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.
Обновлено в 09:09
Энергетика

В Якутии планируют построить газовую электростанцию

Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.
Обновлено в 10:36
Энергетика

В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась

В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 05:37
Энергетика

Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2%

По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.
Обновлено в 04:12
Энергетика

Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии

Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.
Обновлено в 01:35
Энергетика

«Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг»

Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:49
Энергетика

Чувашия повторно повышает тариф за газ

С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).
Обновлено в 05:19
Энергетика

«Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ

Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.
Обновлено вчера в 11:21
Энергетика

Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок

Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.
Обновлено в 01:19
Энергетика

Управляющие компании заплатят по долгам за газ

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» («ГМВ») распространила сообщение о том, что руководство дочернего предприятия газового монополиста договорилось с директорами управляющих компаний (УК), накопивших «огромные долги» за газ, о полном погашении задолженности до 1 января 2019 года.
Обновлено в 04:24
Энергетика

С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей

К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.
Обновлено вчера в 22:13
Энергетика

Ольга Белоглазова: Нефтесервисному рынку надо искать новые пути развития

Маржа ведущих мировых сервисных компаний в 2018 г. составила около 16% против 20% в 2014 г. При этом существенно увеличилась их долговая нагрузка: чистый долг к величине EBITDA вырос с 0,9 до 4,5. В случившейся ситуации участникам рынка пришлось пересматривать свои стратегии и искать «обходные» пути дальнейшего развития.
Обновлено в 09:50
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