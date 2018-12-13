Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.

Энергетика Энергетика Бюджет России от сделки с ОПЕК пополнится на 5 триллионов рублей Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия получит доход в размере 5 триллионов рублей в результате участия в соглашении ОПЕК, связанном с сокращением объемов нефтедобычи.

Энергетика Энергетика Суд разрешит спор «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд встал на сторону «Нафтогаза» в споре с «Газпромом», обязав российскую компанию выплатить 2,6 млрд рублей компенсации.

Энергетика Энергетика Украина на газовом реверсе несет колоссальные убытки Нашелся еще третий вариант судьбы переплаченных Киевом за российский а-ля реверсный газ украинских денег: "2 миллиарда европейским посредникам – это вступительный взнос Украины в светлое европейское будущее".

Энергетика Энергетика Моор возглавил оргкомитет Тюменского нефтегазового форума – 2019 На совещании в Москве участники обозначили ключевые темы и спикеров Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня провел в Москве первое заседание организационного комитета X Тюменского нефтегазового форума, в ходе которого были определены даты проведения юбилейного мероприятия – с 17 по 19 сентября 2019 года.

Энергетика Энергетика В Якутии планируют построить газовую электростанцию Стороны договорились рассмотреть возможность строительства в Якутии газовой электростанции, которая будет использовать в качестве основного топлива газ со Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения с дальнейшей выдачей мощности в Бодайбинский район.

Энергетика Энергетика В ДНР цена на газ для автомобилей снизилась В Донецкой Народной Республике (ДНР) цены на газ для автомобилей снизились на 10%, заявил министр транспорта республики Дмитрий Подлипанов, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Энергетика Энергетика Экспорт товаров из Казахстана за год подорожал на 19,2% По итогам десяти месяцев 2018 года стоимость казахстанского экспорта выросла на 19,2%, импорта — на 7%, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

Энергетика Энергетика Казахстан начнет осваивать месторождение Каламкас-море на Каспии Министерство энергетики Казахстана, ТОО PSA и компании, принимающие участие в соглашении о разделе продукции северного Каспия, подписали соглашение по плану освоения месторождения Каламкас-море, информирует пресс-служба министерства энергетики республики.

Энергетика Энергетика «Удмуртнефть» вышла на электронную биржу «ТЭК-Торг» Рыбников считает, что на электронные торговые площадки в итоге перейдут все российские нефтяные компании, передает «Интерфакс».

Энергетика Энергетика Чувашия повторно повышает тариф за газ С 1 июля этого года цена на газ для населения уже поднималась на 3% (на 16 копеек), до 5,53 рублей за 1 куб. м. При отсутствии приборов учета с каждого жильца начали брать 66,36 рубля в месяц (рост на 1,96 рубля).

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» купила 11,76% акций КХЛ Российская нефтяная компания «Газпром Нефть» купила долю в КХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СПАРК.

Энергетика Энергетика Племзавод «Ирмень» получил право добывать кирпичный суглинок Новосибирский племзавод «Ирмень» выиграл аукцион на право пользования участком недр на месторождении «Верх-Ирменское 1» для разведки и добычи кирпичных суглинков.

Энергетика Энергетика Управляющие компании заплатят по долгам за газ Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» («ГМВ») распространила сообщение о том, что руководство дочернего предприятия газового монополиста договорилось с директорами управляющих компаний (УК), накопивших «огромные долги» за газ, о полном погашении задолженности до 1 января 2019 года.

Энергетика Энергетика С бывших руководителей «МаррТЭК» требуют взыскать 670 млн рублей К субсидиарной ответственности управляющая требует привлечь Сергея Бударина, Александра Цыбрия, Игоря Зимина и Радика Байкова.