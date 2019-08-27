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В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи заявили, что российские власти отказали им в выдаче визы. Сообщалось, что они намеревались приехать в Россию в составе делегации американских конгрессменов.

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

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