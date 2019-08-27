Политика

РИА НовостиРИА НовостиСенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи заявили, что российские власти отказали им в выдаче визы. Сообщалось, что они намеревались приехать в Россию в составе делегации американских конгрессменов.
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Крис Мерфи
Как обладатели крупнейших в мире ядерных арсеналов, способных уничтожить друг друга, мы несем ответственность за поддержание безопасности во всем мире.
— Крис Мерфи, американский сенатор сшаДождь 14:03

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