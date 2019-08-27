Политика
РИА НовостиСенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи заявили, что российские власти отказали им в выдаче визы. Сообщалось, что они намеревались приехать в Россию в составе делегации американских конгрессменов.
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Как обладатели крупнейших в мире ядерных арсеналов, способных уничтожить друг друга, мы несем ответственность за поддержание безопасности во всем мире.
— Крис Мерфи, американский сенатор сшаДождь 14:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Политика
Президент Боливии решил лично поучаствовать в тушении лесных пожаров
Как сообщает Agencia Boliviana de Información, президент Боливии Эво Моралес посетил территории, охваченные лесными пожарами в регионе Чикитания в департаменте Санта-Крус, где проинспектировал работу пожарных, а также принял участие в борьбе с огнем.
Московский Комсомолец 18:33
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Космос
Как бы выглядел СССР в 2019 году
Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
В Городе N 10:44
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом
О радостном событии 79-летний актер сообщил на странице в социальной сети, опубликовав кадр с новорожденной девочкой.
StarHit.ru 19:00
Экономика
В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип
В пресс-службе Сбербанка прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смене логотипа банка.
RT на русском 13:37
Политика
Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
RT на русском 08:55
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Футбол
«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс 16:10
Кино
Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна
Игромания.ру 19:00
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Игры
Nintendo официально объявляет о запуске Mario Kart Tour 25 сентября
Mario Kart Tour была анонсирована в начале 2018 года и первоначально планировалось выпустить ее этой весной.
ГЛАС.RU 11:13
Игры
Кодзима подтвердил, что в Death Stranding будет режим от первого лица
Вышло у него или нет - вопрос спорный, но зато во время этих пояснений разработчик подтвердил, что в игре будет режим от первого лица.
Gmbox.ru 11:34
Происшествия
В Турции обрушился мост с пешеходами
Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.
Газета Кемерова 01:16
Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Космос
Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле
Летящий к Земле астероид 2019 OU1 не представляет опасности, он приблизится к планете на расстояние в один миллион километров.
Вечерняя Москва 17:25
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
В июне Apple представила технологии, которые сильно уменьшают сложность подобного приложения: распознавание положения тела человека в видеопотоке через ARKit и классификатор упражнений и жестов в Create ML, поясняет директор производства разработчика Redmadrobot Артур Сахаров.
Коммерсантъ 18:42
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Футбол
Егоров отметил хороший уровень судейства в 7-ом туре РПЛ
Судейство седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло на высоком уровне, Об этом сообщает руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
МК-Спорт 11:21
Политика
Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 12:32
Происшествия
На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
RT на русском 18:45
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Политика
NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn
Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили об росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.
Интерфакс 17:35