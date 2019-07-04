Футбол
Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездовРИА Новости 07:12
Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
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МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Политика
Путин прибыл на встречу с президентом Италии
Президент России Владимир Путин, находящийся с однодневным официальным визитом в Риме, прибыл на переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Виктория Бекхэм скоро станет бабушкой
Супруга футболиста со дня на день ждет сообщения о беременности подружки сына. Виктория и Дэвид Бекхэмы в панике.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера
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Политика
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Футбол
Кононов решил сам назначить капитана «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил в четверг, что капитан команды еще не определен.
Обновлено в 15:46
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Футбол
Заболотный отказался уходить из «Зенита»
Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный отказался покидать клуб и отверг предложение из «Сочи».
Обновлено в 11:04
Культура
Возможно найдено видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога
Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»
Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Футбол
Дуглас Сантос рассказал о своих планах в «Зените»
Обновлено в 16:38
Политика
На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию
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Обновлено в 13:27
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Авто
В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей
Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено в 16:20
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Транспорт
ГОСТ увеличения разрешенной скорости машин до 130 км/ч могут принять в конце 2019 года
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Кино
Том Холланд высказался по поводу ориентации Человека-паука
Звезда "Человека-паука: вдали от дома" сказал, что в следующем фильме будет не против идентифицировать своего персонажа как гея.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20