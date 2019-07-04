Футбол
Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездовРИА Новости 07:12
Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
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