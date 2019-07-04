Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.

Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов

ЖКХ Россиян обяжут платить за реальный мусор «Люди должны платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор», — заявил Гордеев.

Политика Путин подарил папе Римскому «Грех» Президент России Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску несколько копий нового фильма режиссера Андрея Кончаловского «Грех».

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Политика Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело Глава холдинга «Автодор» стал фигурантом уголовного дела из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Политика Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.

Интернет Facebook и Instagram восстановили работу сервисов Facebook и Instagram сообщили об устранении сбоев в работе своих сервисов, которые были зафиксированы накануне.

Политика В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.

Политика Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).

Финансы ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.

Авто Сколько россияне потратили на покупку новых машин За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Футбол Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.

Кино Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли 19-летняя Холли Бэйли стала новой Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года.

Происшествия К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия В минобороны Белоруссии назвали предварительную причину взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости.

Музыка В Ярославле рабочие завода зачитали рэп против американских санкций Рабочие ПАО "Автодизель" (входит в "Группу ГАЗ") спели песню в стиле рэп и сняли видеоклип, в котором они выступают против американских санкций и заявляют, что хотят быть уверенными в завтрашнем дне, они рассчитывают, что в США их услышат, рассказал РИА Новости работник завода и автор идеи Илья Бондаренко.

Общество Глава Роснефти строит дом в Барвихе Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев отказался комментировать информацию о доме.

Энергетика Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд округа Свеа в Швеции отклонил требование Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" относительно условий закупок российского газа, сообщается в релизе "Газпрома".

Технологии Россиян переведут на электронные паспорта Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Общество Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.

Политика МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.