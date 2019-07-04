Футбол
Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездовРИА Новости 07:12
Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Авто
Назвали сроки появления обновленного Chery Tiggo 4 в России
Обновленный кроссовер Chery Tiggo 4 приедет в Россию в августе 2019 года.
Обновлено в 05:22
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
Обновлено в 09:46
Политика
Россия предложила Чехии перенести обсуждение вопроса по авиасообщению
Минтранс России предложил Министерству транспорта Чехии отложить окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области авиасообщения до сентября.
Обновлено в 10:20
Транспорт
В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек
Обновлено в 09:46
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Футбол
Гендиректор «Уфы» раскритиковал местных жителей за поддержку «Спартака»
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о том, что он думает, когда видит болельщиков, идущих на матчи "Уфы" в шарфах других популярных российских команд, передает Sport24.ru.
Обновлено в 07:58
Политика
Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата
Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Космос
Поляризованные радиоволны показывают магнитную природу гамма-всплеска
Команда Ласкера объединила и проанализировала измерения двух телескопов, чтобы впервые показать, как изменяется линейная поляризация радиоволн с течением времени, поскольку прямой удар струи быстро продвигался и охлаждался.
Обновлено в 09:32
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Политика
В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота
Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
T-killah и Мария Белова поженились в Барвихе
T-killah делал уверенные шаги в шоу-бизнесе и зарабатывал популярность благодаря блогу «Дневник хача».
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено в 09:05
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Общество
В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка
В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения
По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Происшествия
Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом море
СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
Обновлено в 01:04
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08