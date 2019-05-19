Кино

Третий «Джон Уик» вытеснил «Мстителей» из лидеров проката в СШАПолитическая Экспертиза 21:19

Третья часть триллера «Джон Уик» собрала за первые выходные проката порядка 57 миллионов долларов в США, сместив с лидерских позиций финальную часть супергеройской саги «Мстители». Об этом сообщило агентство Associated Press.
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