Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал. Девять рабочих могут оставаться под завалами.

В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие

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