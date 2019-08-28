Происшествия

РБКРБКТретьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС. По словам представителя управления, людей под завалами больше нет.
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