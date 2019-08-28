Происшествия

РБКРБКТретьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Ранее в компании сообщили, что двоих рабочих достали из-под завалов живыми, еще двое погибли. Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
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Анатолий Локоть
Задача основная сейчас – найти людей. Сейчас остановились на результатах, что ищем двоих человек. Двое находятся в больнице.
— Анатолий Локоть, российский политикRuNews24.ru 04:58

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Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске

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