Происшествия
РБКТретьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Ранее в компании сообщили, что двоих рабочих достали из-под завалов живыми, еще двое погибли. Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
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Задача основная сейчас – найти людей. Сейчас остановились на результатах, что ищем двоих человек. Двое находятся в больнице.
— Анатолий Локоть, российский политикRuNews24.ru 04:58
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Два трупа извлекли из-под обломков рухнувшей стены насосной станции МЧС Новосибирска
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