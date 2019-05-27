Общество
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мостуГазета.Ru 08:06
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
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Мы сейчас со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола… Поврежденные же элементы заменят в течение суток.
— Виталий Кличко, украинский политикРИА Новости 04:18
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Политика
Stratfor (США): дефицит мигрантов в России серьезнее, чем можно себе представить (Stratfor)
Возможно, что россияне покидают страну даже в больших количествах, чем сообщает статистика, но последние данные говорят о том, что Россия сталкивается с серьезными проблемами в своих попытках достичь целевого показателя по чистой миграции в 300 000 человек в год.
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Происшествия
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Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
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Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
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Леонид Якубович заявил, что не видел ни одного выпуска «Поля чудес»
Якубович подчеркнул, что в студии никогда не бывает статистов — абсолютно все пришли по пригласительным билетам.
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Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»
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Обновлено вчера в 11:00
Общество
Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»
Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
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Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
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Общество
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Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Транспорт
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Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
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Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено в 17:58
Экономика
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным
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Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
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Обновлено в 17:37
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка
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Обновлено в 10:24
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия
Германия опубликовала показания свидетелей катастрофы самолета с Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о катастрофе самолета Epic LT под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 17:25