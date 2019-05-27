Общество

Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мостуГазета.Ru 08:06

В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
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Виталий Кличко
Мы сейчас со специалистами осмотрели поврежденные элементы стеклянного пола. Предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола… Поврежденные же элементы заменят в течение суток.
— Виталий Кличко, украинский политикРИА Новости 04:18

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Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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