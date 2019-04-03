Треть российских семей оказалась без денег на обувьLenta.ru 02:12

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

с чего всё началось

Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов). Более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, такими, как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.

Треть российских семей оказалась без денег на обувь

Происшествия В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Политика Мэра Евпатории подозревают в превышении полномочий Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Авто Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад Глава шведской фирмы Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг выкупил автомобиль, которым владел более 20 лет назад.

Общество Названы самые безопасные регионы России Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.

Происшествия В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

Общество Более половины россиян винят в школьных драках родителей Ответственность за массовые драки в школах несут родители, так считает больше половины россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Энергетика Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Политика Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».

Экономика Группа компаний «Шишкин лес» продает свой бизнес "Шишкин лес" может продать свой бизнес за 3 млрд руб. Об этом со ссылкой на источники в финансовых кругах и топ-менеджера крупного российского производителя безалкогольных напитков пишет "Ъ".

Политика Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.

Политика Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.

Политика В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.

Энергетика Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,45 доллара и составили 61,59 доллара за баррель.

Хоккей Нападающий «Далласа» Радулов признан второй звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Футбол На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Политика Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Общество Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».

Политика На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.

Политика Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.

Происшествия В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.