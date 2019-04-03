Общество

Треть российских семей оказалась без денег на обувьLenta.ru 02:12

Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов). Более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, такими, как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.
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с чего всё началось

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Россияне назвали минимальный доход, позволяющий «сводить концы с концами»

РИА Новости02:18

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

РБКвчера в 22:00

Россияне назвали необходимый минимальный доход

RT на русском02:25

Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход

Известиявчера в 23:25

Россияне назвали доход, который позволит им «сводить концы с концами»

URA.Ruвчера в 23:04

Россияне назвали доход, который позволит их семьям «сводить концы с концами»

РЕН ТВвчера в 22:20

Стал известен необходимый для жизни минимальный доход семьи

Российская газета01:11
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:31, Ашберн
Политика

США отказали в апелляции осужденному на 27 лет гражданину РФ

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Мэра Евпатории подозревают в превышении полномочий

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:19
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Авто

Глава Koenigsegg купил автомобиль, на котором ездил 20 лет назад

Глава шведской фирмы Koenigsegg Кристиан фон Кенигсегг выкупил автомобиль, которым владел более 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:59
Общество

Названы самые безопасные регионы России

Составлен рейтинг регионов России с наименьшим и наибольшим количеством преступлений по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:51
Происшествия

WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

Обновлено в 00:36
Происшествия

В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено вчера в 17:39
Общество

Более половины россиян винят в школьных драках родителей

Ответственность за массовые драки в школах несут родители, так считает больше половины россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 21:31
Энергетика

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Экономика

Группа компаний «Шишкин лес» продает свой бизнес

"Шишкин лес" может продать свой бизнес за 3 млрд руб. Об этом со ссылкой на источники в финансовых кругах и топ-менеджера крупного российского производителя безалкогольных напитков пишет "Ъ".
Обновлено в 02:09
Политика

Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей Москвы

Обновлено вчера в 17:08
Общество

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено вчера в 16:06
Политика

В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу

Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
Космос

Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»

Обновлено вчера в 21:51
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 1,45 доллара и составили 61,59 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 01:05
Хоккей

Нападающий «Далласа» Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:59
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие

Пентагон выразил уверенность в отказе Турции от С-400 в пользу Patriot

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Политика

На Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Вилкул не поддержит ни Порошенко, ни Зеленского во втором туре выборов

Партия кандидата в президенты Украины Александра Вилкула «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» призвала своих сторонников не поддерживать ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП

Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Экономика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
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