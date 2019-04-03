У трети российских семей не хватает денег на обувьГазета.Ru 03:36

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.

с чего всё началось

Стало известно, сколько денег необходимо в среднем российской семье для "сведения концов с концами". На данный момент половина семей не могут позволить себе неожиданные траты, а треть российских семей оказались без денег на обувь.

У трети российских семей не хватает денег на обувь

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