Экономика

У трети российских семей не хватает денег на обувьГазета.Ru 03:36

Стало известно, сколько денег необходимо в среднем российской семье для "сведения концов с концами". На данный момент половина семей не могут позволить себе неожиданные траты, а треть российских семей оказались без денег на обувь.
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с чего всё началось

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и "свести концы с концами", ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата.
РБКвчера в 22:00

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Минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс руб., чтобы иметь возможность купить самое необходимое

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Росстат: у трети россиян нет денег на обувь

Труд03:23

У трети российских семей не хватает денег на обувь

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У трети россиян нет денег на вторую пару обуви

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Треть российских семей оказалась без денег на обувь

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