Треть российских семей оказалась без денег на обувьLenta.ru 02:12

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.

с чего всё началось

Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов). Более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, такими как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.

Треть российских семей оказалась без денег на обувь

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Экономика Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Общество Медведев поздравил ректора МГУ Садовничего с юбилеем Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил академика РАН, ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего с 80-летием, телеграмма опубликована на сайте правительства.

Теннис Павлюченкова обыграла Блинкову на турнире в Монтеррее Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее.

Политика Еще одна партия решила не поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко Партия Украины "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" заявила, что не собирается поддерживать во втором туре президентских украинских выборов ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.

Политика Перенесен запрет хостелов в жилых домах Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".

Политика Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit Мэй отметила, что жёсткий вариант Brexit, предусматривающий выход страны из объединения без соглашения с Брюсселем, был бы худшим вариантом, и потому Лондону необходимо «дальнейшее продление срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора, как можно более короткое».

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Происшествия WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Авто Ford представил новое поколение кроссовера Kuga Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga.

Политика Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.

Армия и оружие Назван срок поставки в Китай второго полка С-400 Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Армия и оружие В Госдуме обвинили США в провоцировании второго Карибского кризиса Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, готовя пакет мер по усилению своего влияния в Черном море, по сути провоцируют второй Карибский кризис.

Происшествия В Петербурге ребенок попал в больницу после падения на вазу Ребенок в тяжелом состоянии с проникающей резаной раной брюшной стенки был доставлен в больницу, сейчас врачи бьются за жизнь девочки, пишет Фонтанка.

Происшествия На МКАД бандиты похитили «Газель» с носками В Москве бандиты совершили разбойное нападение на "Газель", перевозившую носки.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.