Общество

Треть российских семей оказалась без денег на обувьLenta.ru 02:12

Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов). Более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, такими как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.
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с чего всё началось

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
РБКвчера в 22:00

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Россияне назвали необходимый минимальный доход

RT на русском02:25

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

РБКвчера в 22:00

Стал известен необходимый для жизни минимальный доход семьи

Российская газета01:11

79,5% российских семей испытывают затруднения с приобретением необходимого минимума товаров

Московский Комсомолец00:26

Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход

Известиявчера в 23:25

Россияне назвали доход, который позволит им «сводить концы с концами»

URA.Ruвчера в 23:04

Россияне назвали минимальный доход, позволяющий «сводить концы с концами»

РИА Новости02:18
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Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ

Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео

Обновлено вчера в 17:42
Экономика

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Медведев поздравил ректора МГУ Садовничего с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил академика РАН, ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего с 80-летием, телеграмма опубликована на сайте правительства.
Обновлено в 03:40
Теннис

Павлюченкова обыграла Блинкову на турнире в Монтеррее

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Еще одна партия решила не поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко

Партия Украины "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" заявила, что не собирается поддерживать во втором туре президентских украинских выборов ни действующего президента Петра Порошенко, ни шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:38
Культура

Уральский комик попал в шоу Дудя. Его допросили про отъезд в Америку

Обновлено вчера в 06:56
Политика

Перенесен запрет хостелов в жилых домах

Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Гаджеты

Объявлены российские цены на Huawei P30 и P30 Pro

Обновлено в 02:57
Политика

Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки Brexit

Мэй отметила, что жёсткий вариант Brexit, предусматривающий выход страны из объединения без соглашения с Брюсселем, был бы худшим вариантом, и потому Лондону необходимо «дальнейшее продление срока действия 50-й статьи Лиссабонского договора, как можно более короткое».
Обновлено вчера в 14:55
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз задумалась над сменой имиджа

Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

В Югре скончался ребенок, которого врач отправил лечиться домой

В Ханты-Мансийске скончался ребенок на следующий день после приема у врача.
Обновлено в 03:03
Авто

Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga.
Обновлено в 03:05
Политика

Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении

Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 02:34
Футбол

Экс-главный тренер «Зенита» может возглавить «Вольфсбург»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить немецкий «Вольфсбург».
Обновлено вчера в 18:58
Армия и оружие

Назван срок поставки в Китай второго полка С-400

Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.
Обновлено в 03:40
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением

Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:04
Армия и оружие

В Госдуме обвинили США в провоцировании второго Карибского кризиса

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, готовя пакет мер по усилению своего влияния в Черном море, по сути провоцируют второй Карибский кризис.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Петербурге ребенок попал в больницу после падения на вазу

Ребенок в тяжелом состоянии с проникающей резаной раной брюшной стенки был доставлен в больницу, сейчас врачи бьются за жизнь девочки, пишет Фонтанка.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Показаны цели ударов американских B-52 по России, их более сотни

Обнародованы данные о ключевых целях американских стратегических бомбардировщиков B-52.
Обновлено 01 апреля в 20:40
Происшествия

На МКАД бандиты похитили «Газель» с носками

В Москве бандиты совершили разбойное нападение на "Газель", перевозившую носки.
Обновлено в 02:45
Футбол

Сегодня «Арсенал» сразится с «Уралом»

Обновлено в 03:01
Происшествия

Василий Уткин заявил о нападении на него

Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 1 Plus начал продаваться в России

В России Nokia 1 Plus продается по бюджетной цене в 7 490 рублей. Кроме того, покупателям будут предложены сменные крышки различных цветов.
Обновлено вчера в 22:45
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