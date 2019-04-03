Общество

Треть российских семей оказалась без денег на обувьLenta.ru 02:12

Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов). Более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, такими как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.
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с чего всё началось

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Экономист объяснил, почему россияне готовы жить на копейки

URA.Ru04:45

Россияне назвали необходимый минимальный доход

RT на русском02:25

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

РБКвчера в 22:00

Стал известен необходимый для жизни минимальный доход семьи

Российская газета01:11

79,5% российских семей испытывают затруднения с приобретением необходимого минимума товаров

Московский Комсомолец00:26

Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход

Известиявчера в 23:25

Россияне назвали минимальный доход, позволяющий «сводить концы с концами»

РИА Новости02:18
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Кино

Продюсеры «Игры престолов» заткнули рот жениху Софи Тернер

Жениху звезды "Игры престолов" Софи Тернер, музыканту Джо Джонасу, пришлось подписать соглашение о неразглашении финала фантастического сериала.
Обновлено в 05:06
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года

Пресс-служба Пентагона заявила, что США и Литва подписали план военного сотрудничества, соглашение рассчитано до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами

В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Авто

Ford представил новое поколение кроссовера Kuga

Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.
Обновлено в 03:35
Экономика

Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке

Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Гаджеты

Новые iPhone с OLED-экранами выпустят в 2020 году

Обновлено в 02:39
Политика

Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Происшествия

СК завел дело по факту убийства женщины на Кутузовском проспекте

Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян «обществом злобных уродцев»

Актер Алексей Панин подверг резкой критике россиян, назвав их "самыми злыми людьми в мире".
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в Россию

Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел запрет на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ за исключением полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Десять операций: как спасают лицо пострадавшей при теракте в метро

Обновлено в 04:04
Общество

Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать

Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Наука

Автопилот Tesla обманом заставили выехать на встречную полосу

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России

Обновлено в 03:41
Футбол

Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.
Обновлено в 03:40
Происшествия

У московского безработного похитили более 2,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело о разбое Четверо неизвестных похитили у 36-летнего безработного свыше двух с половиной миллионов рублей на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МВД.
Обновлено в 03:39
Авто

УАЗ выпустит «Русский Prado» за 1,5 миллиона рублей

Ожидается, что с приходом внедорожников УАЗ на новой платформе, старые модели, за исключением Hunter, постепенно покинут рынок.
Обновлено 01 апреля в 13:23
Политика

В России появилась еще одна «могила» Путина

Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
Обновлено в 05:24
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 04:37
Общество

Х5 открыла первый экспериментальный супермаркет большого формата

X5 Retail (MOEX: FIVE) Group открыла первый экспериментальный супермаркет "Перекресток" большого формата.
Обновлено в 03:41
Единоборства

Макгрегора обвинили в оскорблении миллиардов мусульман

Парень оскорбляет чужую жену, насмехаясь над её религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман.
Обновлено в 05:12
Происшествия

За нападение на больницу в Петербурге задержаны три человека

Задержаны три человека, сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 04:53
Авто

Марка Hyundai разработала свой виртуальный кокпит

Концерн Hyundai виртуальным кокпитом на серийных маших похвастаться не может, но ведёт исследования с 2015 года, поглядывая на конкурентов.
Обновлено в 05:26
Политика

Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Экономика

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Обновлено в 05:03
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
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