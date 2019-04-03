Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувьLenta.ru 02:12
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов). Более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, такими как срочные медицинские услуги или ремонт жилья.
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с чего всё началось
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.РБКвчера в 22:00
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79,5% российских семей испытывают затруднения с приобретением необходимого минимума товаров
Московский Комсомолец00:26
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