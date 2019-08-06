О поддержке акций сообщили более 30% жителей столицы. Треть опрошенных заявили, что считают виновными в большом количестве задержаний на акции 27 июля участников и организаторов протеста, 17% — сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% — провокаторов, 16,3% — мэрию Москвы и лично мэра.

с чего всё началось

Ранее телефонный опрос, касающийся протестных акций, проводил фонд "Петербургская политика". Тогда 79,8% москвичей заявили, что слышали о протестах против отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму.

Политика Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.

Происшествия Таксист украл свадебные подарки после банкета в Москве По данным РЕН ТВ, после проведения банкета в заведении «Шёлк» пострадавшие вызвали такси, чтобы доставить подарки в гостиницу.

Армия и оружие Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая, пишет Biology Letters.

Политика МИД РФ заявил о задолженности Киева перед СНГ в 300 млн рублей Задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств (СНГ) превысила 300 млн рублей, заявили газете "Известия" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Футбол Верратти лайкнул комментарий «Ареоля и Трапп – куски дерьма» Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти лайкнул комментарий болельщика под записью в инстаграме о вратарях парижан Альфонсе Ареоля и Кевине Траппе.

Общество Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре 9 августа Несмотря на относительно высокую температуру, которая ожидается в Москве в ближайшие дни, в пятницу, 9 августа, в столицу придут ливни и сильный ветер.

Экономика Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбарго Суммарная стоимость ввезенных продуктов упала с 43,3 млрд до 29,8 млрд долларов С 2013-го по 2018 год импорт продовольствия в Россию из-за рубежа снизился на 31,2% – с 43,3 млрд до 29,8 млрд долларов, сообщает Минсельхоз России.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Здоровье Названы российские регионы, где выросло число ВИЧ-инфицированных Всего в прошлом году было выявлено около 86 тысяч новых ВИЧ-инфицированных. В Иркутской области их число выросло сразу на 16%.

Футбол Фабрегас хотел бы поиграть в Аргентине Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас признался, что был бы не против когда-нибудь выступить в одной из аргентинских команд.

Происшествия В результате взрыва в Кабуле ранены 95 человек В результате взрыва в Кабуле ранения получили 95 человек. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные медиков.

Общество После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов После скандала с погонами в Рязанском училище ВДВ уволили курсантов. Об этом сообщает RZN.info со ссылкой на собственный источник.

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Экономика ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Политика Порошенко вернулся на Украину ночью Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.

Шоу-бизнес Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.