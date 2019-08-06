Общество

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протестаРБК вчера в 16:00

О поддержке акций сообщили более 30% жителей столицы. Треть опрошенных заявили, что считают виновными в большом количестве задержаний на акции 27 июля участников и организаторов протеста, 17% — сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% — провокаторов, 16,3% — мэрию Москвы и лично мэра.
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с чего всё началось

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Ранее телефонный опрос, касающийся протестных акций, проводил фонд "Петербургская политика". Тогда 79,8% москвичей заявили, что слышали о протестах против отказа в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму.
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Экономика

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