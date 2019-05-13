Экономика
Треть бюджетных закупок оказались засекреченыRusvesna.su 02:19
Общая стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 2,4 трлн рублей. Доля таких секретных госконтрактов составила 35%, свидетельствуют данные Минфина. Показатель публикуется впервые.
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Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв)
Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.
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Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
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