Экономика

Треть бюджетных закупок оказались засекреченыRusvesna.su 02:19

Общая стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 2,4 трлн рублей. Доля таких секретных госконтрактов составила 35%, свидетельствуют данные Минфина. Показатель публикуется впервые.
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Московский метрополитен опроверг информацию о проведении засекреченных закупок в 2018 г

Агентство Москва08:36

Зачем засекречивать госзакупки

News.ru08:59

СМИ: 35% госзакупок оказались засекреченными

Накануне.Ruвчера в 19:20

Минфин впервые обнародовал сумму засекреченных госконтрактов

Полит.рувчера в 23:01

Засекреченных госконтрактов в России на 2,4 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 21:32

В России за год засекретили более трети госзакупок на 2,4 трлн рублей

БИЗНЕС Online02:14

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 03:22
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Обновлено в 08:57
Политика

День победы над Японией предложили праздновать в России

В России может появиться ещё один день воинской славы – День Победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Рестлер умер во время боя в Лондоне

Рестлер из Мексики Сесар Гонсалес умер во время поединка в Лондоне.
Обновлено в 06:23
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Авто

Компания BMW делает ставку на задний привод

Несколько лет назад с появлением первых переднеприводных моделей BMW компания лишилась части своих поклонников.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160

Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Маркл не собирается сидеть дома с ребенком

Совсем недавно Меган Маркл родила наследника и уже заговорила о том, что не собирается сидеть дома с ребенком.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Актер Садальский поддержал версию об отравлении Сергея Доренко

Обновлено в 11:06
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Хоккей

Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв)

Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 10:41
Хоккей

Нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" подписал контракт с нападающим Михаилом Мальцевым.
Обновлено в 10:34
Политика

Украинскую военную технику могут утилизировать в Крыму

Еще в начале прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина может забрать оставленную военную технику из Крыма.
Обновлено в 09:55
Авто

Citroen представил второй юбилейный концепт

Компания Citroen рассекретила второй из двух анонсированных ранее концепт-каров.
Обновлено в 10:49
Здоровье

В СМИ попали данные о самых высоких зарплатах ростовских главврачей

На третьем месте по зарплате находится главврач наркодиспансера, его ежемесячный доход составляет 128 тысяч рублей.
Обновлено в 08:34
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Политика

Климкин выдвинул ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в том случае, если европейские страны, включая Германию и Францию, добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы.
Обновлено в 10:32
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Политика

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Футбол

Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака»

Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
Обновлено в 06:20
Происшествия

В ГИБДД рассказали, когда водитель может говорить по телефону за рулем

Обновлено в 09:33
Общество

ГИБДД разработала регламенты автотюнинга

Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Apple проиграла разбирательство в Верховном суде США

Верховный суд США признал компанию Apple виновной в попытке установить монополию на продукцию электронной торговой площадки App Store.
Обновлено в 11:14
Экономика

Еврокомиссия одобрила совместное предприятие «Северстали» и Tenaris

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия российской «Северстали» и итальянской Tenaris, которое будет выпускать нефтяные сварные трубы в Сургуте.
Обновлено в 09:16
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