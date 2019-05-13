Экономика

Треть бюджетных закупок оказались засекреченыRusvesna.su 02:19

Общая стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 2,4 трлн рублей. Доля таких секретных госконтрактов составила 35%, свидетельствуют данные Минфина. Показатель публикуется впервые.
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Московский метрополитен опроверг информацию о проведении засекреченных закупок в 2018 г

Агентство Москва08:36

Зачем засекречивать госзакупки

News.ru08:59

Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

Известиявчера в 17:01

Минфин впервые обнародовал сумму засекреченных госконтрактов

Полит.рувчера в 23:01

Засекреченных госконтрактов в России на 2,4 трлн рублей

РЕН ТВвчера в 21:32

СМИ: 35% госзакупок оказались засекреченными

Накануне.Ruвчера в 19:20

В России за год засекретили более трети госзакупок на 2,4 трлн рублей

БИЗНЕС Online02:14
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Происшествия

СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву, запланированный в рамках рабочей поездки в Россию.
Обновлено в 01:26
Политика

Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию

Обновлено в 08:20
Происшествия

Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста

Обновлено в 08:08
Политика

Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд

Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.
Обновлено в 08:43
Транспорт

В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Общество

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Аэропорт Волгограда эвакуировали после анонимных звонков о минировании

Аэропорт Волгограда и еще шесть объектов в городе эвакуированы после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва, сообщил в понедельник "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 08:06
Общество

В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад

Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
Авто

Названы самые угоняемые автомобили России

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавил Cadillac Escalade. Об этом говорится в сообщении компании «АльфаСтрахование».
Обновлено в 09:47
Политика

Путину в Казани показали новейшую авиатехнику

Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.
Обновлено в 09:37
Музыка

Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 00:23
Экономика

ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Авто

Российский автомобильный рынок в апреле показал падение

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке в апреле этого года.
Обновлено в 08:49
Общество

Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Общество

В Приморье из «китовой тюрьмы» планируют выпустить косаток и белух

Обновлено в 07:32
Культура

Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat

На видео Якубович сыплет своими фирменными фразочками, просит бойцов из игры назвать букву, убивает Шан Цунга при помощи фаталити, а главному злодею вселенной Mortal Kombat Шао Кану дарит стиральную машину и пылесос.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Обновлено в 08:41
Общество

В России могут усложнить процедуру развода

В России предлагают усложнить бракоразводный процесс.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Тюмени эвакуировали торговые центры, аэропорт и вокзал

В Тюмени из-за сообщений об обнаружении бесхозных предметов были эвакуированы пять торговых центров.
Обновлено в 08:46
Политика

Депутаты предлагают праздновать День победы над Японией

Группа депутатов-коммунистов внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня победы над милитаристской Японией.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Прокурор просит пожизненное для серийного насильника из Екатеринбурга

Обновлено в 09:24
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