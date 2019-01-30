Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме КуруГазета.Ru 16:30
При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники. Блок должен вывести на орбиту первые тестовые спутники британской системы OneWeb.
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Разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока нашли в ходе предстартовой подготовке на космодроме Куру во Французской Гвиане. "В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия" - сказал один из собеседников агентства.РИА Новости16:07
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