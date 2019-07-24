Футбол
Футболисты «Нефтчи» все-таки вылетели на игру с «Арсеналом»Первый Тульский 06:37
Напомним, у «Нефтчи» на вечер 24 июля запланирована пресс-конференция и открытая тренировка на стадионе в Туле. Сама игра с тульским «Арсеналом» состоится 25 июля в 20.00. Этот матч очень важен для туляков, поскольку красно-желтые впервые в истории попали в Лигу Европы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова
Рабочая группа Мосгоризбиркома не нашла оснований для отмены отказа в регистрации Дмитрия Гудкова кандидатом в депутаты столичного парламента.
Обновлено в 10:01
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко
Обновлено в 06:00
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Суд рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья 6 августа
Басманный районный суд Москвы 6 августа рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 09:54
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Политика
Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс
В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании
Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 10:14
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Ростове мать запрещала врачам оперировать ее сына с аппендицитом
Агрессивная мать запрещала медикам проводить операцию ее сыну — у ребенка обострился аппендицит.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Подмосковье задержана семья рабовладельцев
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, предполагаемых рабовладельцев задержали в Серпуховском районе Подмосковья.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров
Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
Обновлено в 01:58
Политика
Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну
Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Общество
Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 06:55
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Общество
Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме
В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:09
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Наука
Volkswagen начал использовать генеративный дизайн для создания новых электрокаров
Обновлено в 09:43
Политика
Украинские следователи опровергли вызов Порошенко на новый допрос
Позднее «Громадьске» со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу сообщило, что Порошенко просил перенести его допрос с 25 на 24 июля в связи с его отпуском.
Обновлено в 08:16
Гаджеты
Камера видеонаблюдения от Fujifilm способна считывать номерные знаки машин на расстоянии 1 км
Разработчики говорят о том, что полное эквивалентное фокусное расстояние Fujifilm SX800 равно 1000 мм, а значит, камера способно фокусироваться на номерных знаках автомобилей, которые находятся на расстоянии в 1 км.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
National Interest оценил вероятность ядерной войны России и США
Обозреватель The National Interest Дмитрий Саймс обсудил с российским полковником в отставке Виктором Мураховским вероятность движения России и США к ядерной войне.
Обновлено в 09:22
Экономика
В Boeing сообщили об убытках из-за приостановки полетов 737 MAX
Как передает «Интерфакс», произошедшее связывают с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин отметил, что большинство экспонатов передали в музей потомки эмигрантов из Японии, США, Австралии, стран Латинской Америки и Азии.
Обновлено в 09:54
Экономика
Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176
Visa отчиталась за второй квартал текущего года (фискальный третий квартал 2019).
Обновлено в 08:47