Футбол
Тренеру «Рубина» Шаронову пригрозили трехматчевой дисквалификациейBookmaker-ratings.ru 09:34
Вчера КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 1 млн рублей, а старшего тренера Романа Шаронова — на 200 тыс. рублей. Причиной наказания стало то, что Шаронов фактически выполняет обязанности главного тренера казанской команды, но формально не имеет нужной лицензии.
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