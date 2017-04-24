Футбол
Тренеру «Ньюкасла» поступило выгодное предложение от китайского клубаГазета.Ru 04:31
Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан". По информации The Times, испанскому специалисту предложили контракт с зарплатой £12 млн. По нынешнему соглашению с "Ньюкаслом", который истекает 30 июня, Бенитес получает £6 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Общество
Названо число пропавших в России детей
Количество пропавших детей в России сократилось за 5 лет почти на треть, заявила детски омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс
Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:38
Наука
В Казахстане обнаружили поселение саков
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке
Обновлено вчера в 10:58
Интернет
Telegram-бот покажет утечку ваших паролей
Обновлено в 06:54
Футбол
В ФИФА прокомментировали арест Платини
В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Политика
Правительство подготовит программу развития моногородов - Мутко
Ранее Мутко сообщал, что правительство намерено поддержать развитие моногородов в России.
Обновлено в 06:43
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»
Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Прокурор потребовал 10 лет тюрьмы для обвиняемого в убийстве Макитова
Длительный срок заключения и лишение воинских званий потребовало сегодня обвинение для бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, сообщила представитель потерпевших Виктория Шевелева.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Никто не хочет получить наркотический гипермаркет, - общественник о возможном переселении цыган в Волгоград
Щепетнов сразу заметил, что жители области в таком случае «этого только и ждали», и никто не хочет получить, особенно те, у кого есть дети, «наркотический гипермаркет по примеру Дар-горы образца 90-х, начала 00-ых».
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Подмосковье задержали подростка за попытку изнасилования
Полицейские в Московской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке изнасилования женщины.
Обновлено в 07:51
Авто
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
Обновлено в 06:13
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Седокова раскрыла секрет идеальных тренировок
Обновлено в 05:24
Политика
В Совфеде обвинили Зеленского в покушении на суверенитет России
Член Совфеда России Владимир Джабаров прокомментировал провокацию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:57
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49