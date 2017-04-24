Футбол

Тренеру «Ньюкасла» поступило выгодное предложение от китайского клубаГазета.Ru 04:31

Главный тренер "Ньюкасл Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан". По информации The Times, испанскому специалисту предложили контракт с зарплатой £12 млн. По нынешнему соглашению с "Ньюкаслом", который истекает 30 июня, Бенитес получает £6 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китайский клуб предложил контракт Бенитесу

Советский спорт06:35

Китайский клуб предложил тренеру «Ньюкасла» $15 млн в год

Sport.ru06:59

СМИ: Китайский клуб предложил Бенитесу контракт на 12 миллионов фунтов стерлингов

Матч ТВ06:33

«Далянь Ифань» предложил Бенитесу контракт с годичным окладом в $ 15 млн

Чемпионат06:14

Бенитес получил 12-миллионное предложение из Китая

Спорт-Экспресс05:54

Тренеру «Ньюкасла» поступило выгодное предложение от китайского клуба

Газета.Ru04:31

СМИ: китайский «Далянь Ифан» предложил £12 миллионов в год Бенитесу

РИА Новости03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Общество

Названо число пропавших в России детей

Количество пропавших детей в России сократилось за 5 лет почти на треть, заявила детски омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Пятнадцать пассажиров рейса Новосибирск-Паттайя отказались лететь на самолете после незначительной задержки.
Обновлено в 00:41
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:38
Наука

В Казахстане обнаружили поселение саков

Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России

В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Крыша торгового павильона упала на продавщицу в Петербурге

Обновлено в 07:34
Интернет

Telegram-бот покажет утечку ваших паролей

Обновлено в 06:54
Футбол

В ФИФА прокомментировали арест Платини

В пресс-службе ФИФА сообщили, что в организации осведомлены об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в получении взятки за проведение ЧМ-2022 в Катаре.
Обновлено в 07:10
Политика

Правительство подготовит программу развития моногородов - Мутко

Ранее Мутко сообщал, что правительство намерено поддержать развитие моногородов в России.
Обновлено в 06:43
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»

Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Прокурор потребовал 10 лет тюрьмы для обвиняемого в убийстве Макитова

Длительный срок заключения и лишение воинских званий потребовало сегодня обвинение для бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, сообщила представитель потерпевших Виктория Шевелева.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Никто не хочет получить наркотический гипермаркет, - общественник о возможном переселении цыган в Волгоград

Щепетнов сразу заметил, что жители области в таком случае «этого только и ждали», и никто не хочет получить, особенно те, у кого есть дети, «наркотический гипермаркет по примеру Дар-горы образца 90-х, начала 00-ых».
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Подмосковье задержали подростка за попытку изнасилования

Полицейские в Московской области задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в попытке изнасилования женщины.
Обновлено в 07:51
Авто

Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
Обновлено в 06:13
Энергетика

Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Общество

Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку

Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Седокова раскрыла секрет идеальных тренировок

Обновлено в 05:24
Политика

В Совфеде обвинили Зеленского в покушении на суверенитет России

Член Совфеда России Владимир Джабаров прокомментировал провокацию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:57
Политика

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Футбол

Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателем

Обновлено в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное