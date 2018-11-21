Александр Маньяков, агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, подтвердил, что специалисту вернули водительские права и машину.

с чего всё началось

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину. Информацию об этом подтвердил представитель Аленичева Александр Маньяков, который заявил, что права на вождение автомобилем тренеру отдали еще во вторник, 20 ноября.

Футбол Футбол Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Футбол Футбол Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе» Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».

Футбол Футбол Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере» Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.

Футбол Футбол Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

Футбол Футбол Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии» Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».

Футбол Футбол Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.

Футбол Футбол Касильяс может перейти в команду MLS Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.

Футбол Футбол Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США» Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.

Футбол Футбол Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.

Футбол Футбол Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вышел на работу Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на работу после больничного.

Футбол Футбол «Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением крайнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который минувшим летом перебрался в «Милан» из «Дженоа».