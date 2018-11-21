Футбол
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские праваКП - Красноярск09:48
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину. Информацию об этом подтвердил представитель Аленичева Александр Маньяков, который заявил, что права на вождение автомобилем тренеру отдали еще во вторник, 20 ноября.
КП - Красноярск09:48
с чего всё началось
Александр Маньяков, агент главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, подтвердил, что специалисту вернули водительские права и машину.Sport24.ru07:00
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