Футбол
Тренеру «Барселоны» уже начали искать заменуГазета.Ru 15:31
Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может оставить должность по завершении сезона, сообщает sport. По информации источнка, главным вариантом на пост главного тренера сине-гранатовых считается специалист сборной Голландии Рональд Куман.
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Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено в 16:41
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено в 15:41
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
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В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарения
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Шоу-бизнес
Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки
6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями.
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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
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Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»
Букмекеры определили Сергея Лазарева в тройку победителей в конкурсе «Евровидение» после певца из Нидерландов.
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Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Общество
Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Здоровье
Волгоградская скорая помощь 9 мая работает в особом режиме
Медики сопровождают также массовые мероприятия и присутствуют на праздничных площадках. Волгоград, 9 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
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Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Политика
На киевском «Бессмертном полку» пронесли портреты Саши Грей и Яроша
Провокаторы с легкостью пронесли портреты порноактрисы Саши Грей и бывшего американского президента Рональда Рейгана на киевскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», заявил пользователь Facebook Олег Слабоспицький 9 мая на своей странице.
Обновлено в 12:52
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Баскетбол
ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Лиги ВТБ
Ранее в полуфинал Лиги ВТБ вышел УНИКС, который оказался сильнее "Калева" (счет в серии: 3-0).
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Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
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Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Опубликован состав сборной России для участия в чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Гаджеты
OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро
В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети
Сегодня дошла очередь до флагманских iPhone XI и XI Max.
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Общество
Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России
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Политика
США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций
Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11