Футбол

Тренеру «Барселоны» уже начали искать заменуГазета.Ru 15:31

Наставник каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может оставить должность по завершении сезона, сообщает sport. По информации источнка, главным вариантом на пост главного тренера сине-гранатовых считается специалист сборной Голландии Рональд Куман.
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Куман в следующем сезоне может возглавить «Барселону»

Советский спорт14:43

СМИ: «Барселона» хочет назначить Кумана главным тренером

Матч ТВ14:09

Sport.es: Куман – основной претендент на пост тренера «Барселоны». Тен Хаг – в списке

Бомбардир.ру11:33

Испанские СМИ назвали возможного сменщика Вальверде в «Барселоне»

Sport.ru14:28

Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»

Soccer.ru11:00

СМИ: Куман может сменить Вальверде в «Барселоне»

Спорт-Экспресс13:59

Jugones: Куман может сменить Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»

Sports.ru10:45
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

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Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

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Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко

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Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

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В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
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Политика

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Шоу-бизнес

Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки

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Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

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Букмекеры определили Сергея Лазарева в тройку победителей в конкурсе «Евровидение» после певца из Нидерландов.
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Происшествия

При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

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Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Здоровье

Волгоградская скорая помощь 9 мая работает в особом режиме

Медики сопровождают также массовые мероприятия и присутствуют на праздничных площадках. Волгоград, 9 мая / «Волга-Медиа.ру» /.
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Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
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Политика

На киевском «Бессмертном полку» пронесли портреты Саши Грей и Яроша

Провокаторы с легкостью пронесли портреты порноактрисы Саши Грей и бывшего американского президента Рональда Рейгана на киевскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», заявил пользователь Facebook Олег Слабоспицький 9 мая на своей странице.
Обновлено в 12:52
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
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Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Авто

Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 000 рублей

Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
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ЦСКА переиграл «Нижний Новгород» и вышел в полуфинал плей-офф Лиги ВТБ

Ранее в полуфинал Лиги ВТБ вышел УНИКС, который оказался сильнее "Калева" (счет в серии: 3-0).
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Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

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Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
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OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро

В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.
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Новые изображения iPhone XI и iPhone XI Max показали в Сети

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Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено вчера в 17:21
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США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
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«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек

В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
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Рональд Куман
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен, в первую очередь, своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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