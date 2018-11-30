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Футбол Футбол Каррера рассказал о предложениях вернуться к тренерской работе Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что он скоро может вернуться к работе.

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Футбол Футбол Ленс признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы стал голландский полузащитник «Бешикташа» Джермейн Ленс.

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