Футбол

Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном командыМатч ТВ вчера в 23:43

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
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Тухель не отдаст Неймару капитанскую повязку в «ПСЖ»

Sport24.ru00:53

Тухель не собирается делать Неймара капитаном «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 23:07

Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды

Sportbox.RUвчера в 23:43

Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды

Матч ТВвчера в 23:43

Тухель: «Неймар может быть лидером, но я не буду менять капитана»

Soccer.ruвчера в 23:55

Тухель: Неймар может быть лидером, но капитанов менять я не буду

Чемпионатвчера в 11:44

Тухель объяснил, почему Неймар не будет капитаном ПСЖ

Спорт день за днемвчера в 12:28
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Происшествия

Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома

Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Хоккей

Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ

Обновлено вчера в 12:29
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Обновлено 09 мая в 14:10
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз

Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес

Сестру Быстрицкой обвинили в том, что ради наследства она изолировала актрису от общества

После смерти звезды картины «Тихий Дон» Элины Быстрицкой развернулась нешуточная борьба за ее наследство.
Обновлено в 00:11
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие

Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры

Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье

Жители Башкирии стали реже болеть ветрянкой

Взрослые болеют ею реже, так как большинство из них уже перенесли эту инфекцию в детстве, и их организм выработал иммунитет.
Обновлено вчера в 22:38
Кино

Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено вчера в 10:23
Общество

Насколько экономична энергоэффективная техника: подсчеты эксперта

Сколько денег на самом деле можно сэкономить, покупая энергосберегающие лампочки, и стоит ли приобретать энергоэффективную бытовую технику – эти вопросы периодически задают большинство потребителей электроэнергии.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против России из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено вчера в 05:45
Хоккей

Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира

Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
Авто

Самое дорогое купе от BMW показали на снимках

Восьмая серия в кузове Gran Coupe будет представлен в следующем месяце, тогда как продажи новинки, которую в компании описывают как «четырехдверный спортивный автомобиль непревзойденной элегантности», стартуют уже в сентябре текущего года.
Обновлено вчера в 04:43
Футбол

Ван Дейк: «Чемпионская гонка продолжается, но нужно быть реалистами»

Гонка продолжается, но нужно быть реалистами. Учитывая то, как "Сити" играл на протяжении сезона, все будут ждать от них победы.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено вчера в 15:36
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол

Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия

Продюсера Telegram-канала Mash задержала ФСБ за подделку документов

Продюсера Telegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД Москвы.
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания 40 минут

Обновлено вчера в 21:22
Кино

Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
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