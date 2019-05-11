Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном командыМатч ТВ вчера в 23:43
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
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Происшествия
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Норвегию в первом матче на ЧМ
Обновлено вчера в 12:29
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Обновлено 09 мая в 14:10
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвёртый раз
Американская звёздная пара — фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст в четвёртый раз стали родителями.
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Сестру Быстрицкой обвинили в том, что ради наследства она изолировала актрису от общества
После смерти звезды картины «Тихий Дон» Элины Быстрицкой развернулась нешуточная борьба за ее наследство.
Обновлено в 00:11
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Россия заблокировала заявление СБ ООН по Идлибу
Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по сирийскому Идлибу.
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
Заместители министров обороны США и Польши провели переговоры
Замглавы министерства обороны США по политическим вопросам Джон Руд и замминистра национальной обороны Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения присутствия США на территории Польши, говорится в заявлении минобороны США.
Обновлено вчера в 23:40
Здоровье
Жители Башкирии стали реже болеть ветрянкой
Взрослые болеют ею реже, так как большинство из них уже перенесли эту инфекцию в детстве, и их организм выработал иммунитет.
Обновлено вчера в 22:38
Кино
Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Насколько экономична энергоэффективная техника: подсчеты эксперта
Сколько денег на самом деле можно сэкономить, покупая энергосберегающие лампочки, и стоит ли приобретать энергоэффективную бытовую технику – эти вопросы периодически задают большинство потребителей электроэнергии.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против России из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено вчера в 05:45
Хоккей
Сборная Чехии победила шведов в стартовом матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии победили команду Швеции в матче группового раунда чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 16:57
Авто
Самое дорогое купе от BMW показали на снимках
Восьмая серия в кузове Gran Coupe будет представлен в следующем месяце, тогда как продажи новинки, которую в компании описывают как «четырехдверный спортивный автомобиль непревзойденной элегантности», стартуют уже в сентябре текущего года.
Обновлено вчера в 04:43
Футбол
Ван Дейк: «Чемпионская гонка продолжается, но нужно быть реалистами»
Гонка продолжается, но нужно быть реалистами. Учитывая то, как "Сити" играл на протяжении сезона, все будут ждать от них победы.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол
Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
Продюсера Telegram-канала Mash задержала ФСБ за подделку документов
Продюсера Telegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД Москвы.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания 40 минут
Обновлено вчера в 21:22
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14