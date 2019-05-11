Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном командыМатч ТВ вчера в 23:43

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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