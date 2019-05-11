Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном командыМатч ТВ вчера в 23:43
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
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О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
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Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Япония просит США снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы
Япония хочет, чтобы США способствовали снятию оставшихся ограничений на экспорт продукции из некоторых префектур, которые были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.
Обновлено вчера в 23:22
Единоборства
Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
«Эмполи» поздравил Сарри с выходом в финал Лиги Европы
"Эмполи" на официальной странице в Твиттере поздравил "Челси" и главного тренера Маурицио Сарри с выходом в финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:40
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:57
Космос
Фобос стал объектом изучения космического аппарата Odyssey
Исследование Фобоса человеком обсуждалось в космическом сообществе как отдаленная, будущая возможность, и японский образец планируется запустить в 2020-х годах.
Обновлено в 01:38
Общество
Виторган объяснил свои слова о праздновании Дня Победы
Российский актер театра и кино, режиссер-постановщик Максим Виторган заявил, что его слова о праздновании 9 мая были вырваны из контекста.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:21
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Летевший из Грузии Ан-12 посадили и обыскали в Индии
Обновлено в 02:07
Кино
Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:41
Кино
Скончалась актриса Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Хоккей
Сборная России победила норвежцев в стартовом матче чемпионата мира
Обновлено вчера в 12:25