Футбол

Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном командыМатч ТВ вчера в 23:43

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
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Тухель не хочет делать Неймара капитаном «ПСЖ»

Газета.Ru01:56

Тухель не отдаст Неймару капитанскую повязку в «ПСЖ»

Sport24.ru00:53

Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды

Матч ТВвчера в 23:43

Тухель: «Неймар может быть лидером, но я не буду менять капитана»

Soccer.ruвчера в 23:55

Тухель не собирается делать Неймара капитаном «ПСЖ»

Спорт-Экспрессвчера в 23:07

Тухель: Неймар может быть лидером, но капитанов менять я не буду

Чемпионатвчера в 11:44

Тухель объяснил, почему Неймар не будет капитаном ПСЖ

Спорт день за днемвчера в 12:28
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Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Москве умер журналист Сергей Доренко

В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено 09 мая в 13:28
Общество

Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака

Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Кино

Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент

Обновлено в 00:05
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора

Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.
Обновлено в 00:56
Технологии

В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах

«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.
Обновлено 09 мая в 20:38
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая примерила дерзкий образ

Певица выбрала яркое платье с молодежным принтом, поверх которого набросила дерзкую куртку-косуху черного цвета.
Обновлено в 03:38
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Футбол

Давид Луис продлил контракт с «Челси»

Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Политика

Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости

11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты

Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году

Компания Intel может представить ноутбук, оснащенный гибким дисплеем уже в 2021 году.
Обновлено в 02:58
Политика

Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины

«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено вчера в 12:44
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