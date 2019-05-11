Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном командыМатч ТВ вчера в 23:43

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.

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Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Политика Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.

Происшествия Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.

Происшествия В Москве умер журналист Сергей Доренко В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.

Общество Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси "После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.

Армия и оружие НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.

Политика Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.

Происшествия Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.

Происшествия Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.

Технологии В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах «Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Кино В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.

Политика В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая примерила дерзкий образ Певица выбрала яркое платье с молодежным принтом, поверх которого набросила дерзкую куртку-косуху черного цвета.

Политика Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.

Футбол Давид Луис продлил контракт с «Челси» Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Происшествия В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Политика Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".

Политика Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости 11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.

Гаджеты Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году Компания Intel может представить ноутбук, оснащенный гибким дисплеем уже в 2021 году.

Политика Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины «Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.

Политика Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.