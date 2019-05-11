Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном командыМатч ТВ вчера в 23:43
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
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Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от звезды «Аякса», испугавшись его веса
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения защитника "Аякса" Маттиаса де Лигта.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено 09 мая в 13:28
Общество
Астрологи назвали волгоградцам самых щедрых мужчин по знаку зодиака
Астрологи озвучили самых щедрых мужчин по знаку зодиака, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Кино
Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора
Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.
Обновлено в 00:56
Технологии
В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах
«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.
Обновлено 09 мая в 20:38
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая примерила дерзкий образ
Певица выбрала яркое платье с молодежным принтом, поверх которого набросила дерзкую куртку-косуху черного цвета.
Обновлено в 03:38
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Футбол
Давид Луис продлил контракт с «Челси»
Защитник продлил соглашение с клубом до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал по окончании нынешнего сезона.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Политика
Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости
11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты
Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году
Компания Intel может представить ноутбук, оснащенный гибким дисплеем уже в 2021 году.
Обновлено в 02:58
Политика
Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины
«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Коломойский рассказал, какой пост может занять Порошенко
Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, может пройти в Верховную раду.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено вчера в 12:44