Тренерский штаб Моуриньо получил от МЮ почти 20 млн фунтовSoccer.ru 08:46

Стала известна сумма компенсации, которую получил Жозе Моуриньо за увольнение из МЮ. Сообщается, что португальцу и членам его тренерского штаба выплатили 19,6 миллиона фунтов. В марте специалист будет вести шоу на российском телеканале.

Тренерский штаб Моуриньо получил от МЮ почти 20 млн фунтов

Спорт день за днем

Происшествия В Красноярске из-за взрыва газа обрушился жилой дом В результате взрыва бытового газа в Красноярске обрушились перекрытия в жилом доме.

Политика Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Футбол «Шахтер» в меньшинстве вырвал ничью у «Айнтрахта» "Шахтер" в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы вырвал ничью у "Айнтрахта", сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Политика Парламент Великобритании отказался поддержать стратегию Мэй по Brexit 15 января парламент Великобритании отклонил план Мэй по Brexit, против него проголосовали 432 депутата, за — 202 парламентария.

Политика Трамп собирается объявить режим ЧП в США Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.

Спорт Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.

Здоровье Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал» Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.

Происшествия Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.

Спорт Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".

Футбол Сборино и Черышев принесли «Валенсии» победу над «Селтиком» 14 февраля между коллективами «Селтик» и «Валенсия» на стадионе «Селтик Парк» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.

Политика Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей» По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.

Политика Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.

Политика Трампу доверили составить список госбанков России для санкций Авторы очередной порции антироссийских рестрикций сенаторы Роберт Менендес (Демократическая партия) и Линдси Грэм (Республиканская партия) подкорректировали свой прожект, убрав из него список конкретных государственных банков России.

Происшествия Суд снял арест с имущества осужденного министра Улюкаева Суд снял арест десяти земельных участков (в основном – в Смоленской области), частного дома, элитного автомобиля, жилого дома, денежных средств на сумму более одного миллиона долларов и около 300 миллионов рублей.

Футбол Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка» Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.

Происшествия Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.

Происшествия Изуродованный труп солдата нашли в поле под Воронежем Тело солдата-срочника обнаружили в поле на третьи сутки учений, которые проводила воинская часть города Богучар.

Политика МИД РФ назвал санкции «предпоследним» инструментом давления на Россию Как сообщает телеканал RTVI, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала санкции, применяемые Западом в отношении России одним из немногих рычагов давления на нашу страну.

Политика Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.

Наука В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Общество Сеть ресторанов «Тануки» извинилась за неуместную рекламу Сеть ресторанов японской кухни «Тануки» принесла извинения за неуместную рекламу, которая вызвала крайнее неодобрение в социальных сетях.