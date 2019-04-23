Футбол
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял Сарри во время матча АПЛVprognoze.ru 10:15
|8′
Джеффри Хендрик
Н'Голо Канте
|12′
Гонсало Игуаин
|14′
|24′
Эшли Барнс
|32′
Томас Хитон
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
|41′
Н'Голо Канте
Матео Ковачич
|46′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
|77′
Педро Родригес
|90′+2′
Матео Ковачич
|90′+4′
|76%
|Владение мячом
|24%
|87%
|Процент точных передач
|59%
|6
|Удары в сторону ворот
|1
|9
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|1
|4
|Отборы
|15
|9
|Фолы
|4
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
17
Ковачич
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
18
Жиру
10
Азар
1
Хитон
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
13
Хендрик
18
Вествуд
4
Корк
31
Макнил
11
Вуд
10
Барнс
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял наставника «Челси» Маурицио Сарри во время поединка 35-го тура чемпионата Англии. Как сообщает источник, члены тренерского штаба «Бернли» несколько раз оскорбили Сарри, назвав его «сраным итальяшкой».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Армия и оружие
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.
Обновлено в 10:59
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы
Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд возобновил слушания по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Москвичей предупредили о майских ураганах и штормах
Обновлено в 01:22
Кино
Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»
Битва гигантских кайдзю начнётся только через месяц, но Warner Bros. уже сейчас выпустила финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», в котором нас ждёт возвращение 17 монстров-титанов.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Первый носитель «Посейдона» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 11:38
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Кино
В США умер продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 02:54
Общество
Путин одобрил строительство в Петербурге парка в формате «Зарядья»
Как сообщает ТАСС, Путин заехал на стройплощадку судебного квартала во время посещения Санкт-Петербурга, где врио губернатора города Александр Беглов представил ему проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.
Обновлено в 11:30
Экономика
Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 09:28
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Политика
Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Космос
НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения
В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено 21 апреля в 09:22
Политика
Украинские депутаты поспорили из-за «языка» и «мовы»
Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко и депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий повздорили из-за разницы между «языком» и «мовою».
Обновлено в 09:21
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Крыша жилой многоэтажки вспыхнула на севере Москвы
Очевидцы сняли затянутый черным дымом дом. Огонь в многоэтажке на Фестивальной улице вспыхнул около двух часов дня 23 апреля.
Обновлено в 08:56
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15