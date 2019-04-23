Тренерский штаб «Бернли» оскорблял Сарри во время матча АПЛVprognoze.ru 10:15

Тренерский штаб «Бернли» оскорблял наставника «Челси» Маурицио Сарри во время поединка 35-го тура чемпионата Англии. Как сообщает источник, члены тренерского штаба «Бернли» несколько раз оскорбили Сарри, назвав его «сраным итальяшкой».

Тренерский штаб «Бернли» оскорблял Сарри во время матча АПЛ

Армия и оружие ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Приморье Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад» (запрещена в РФ), действовавшей на территории Приморского края.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Происшествия Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.

Кино Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров» Битва гигантских кайдзю начнётся только через месяц, но Warner Bros. уже сейчас выпустила финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», в котором нас ждёт возвращение 17 монстров-титанов.

Армия и оружие Первый носитель «Посейдона» спустили на воду На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".

Общество Путин одобрил строительство в Петербурге парка в формате «Зарядья» Как сообщает ТАСС, Путин заехал на стройплощадку судебного квартала во время посещения Санкт-Петербурга, где врио губернатора города Александр Беглов представил ему проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.

Экономика Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3% Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.

Общество В российских школах введут две новые должности Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.

Политика Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Космос НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.

Происшествия В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Наука Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.

Политика Украинские депутаты поспорили из-за «языка» и «мовы» Депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Василий Нимченко и депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий повздорили из-за разницы между «языком» и «мовою».

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Происшествия Крыша жилой многоэтажки вспыхнула на севере Москвы Очевидцы сняли затянутый черным дымом дом. Огонь в многоэтажке на Фестивальной улице вспыхнул около двух часов дня 23 апреля.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.