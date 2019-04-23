Футбол

Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствахСпорт-Экспресс 03:55

Пескароло отвергает все обвинения против него и заявил, что подаст в суд. Эквадорская федерация футбола (FEF) инициировала расследование, которым займутся компетентные органы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главный тренер женской сборной Эквадора уволен после обвинений в домогательствах

Чемпионат05:20

Тренер женской сборной Эквадора уволен по обвинению в домогательствах

Soccer.ru01:23

Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах

Спорт-Экспресс03:55

Тренер женской сборной Эквадора уволен по обвинению в домогательствах

РИА Новости03:46

Тренера футбольной сборной уволили из-за обвинений в домогательствах

Газета.Ru03:29

Тренера женской сборной Эквадора по футболу уволили из-за обвинений в домогательствах

ТАСС02:38

Тренер женской сборной Эквадора отстранен из-за обвинений в домогательствах

Матч ТВ04:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости

Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Авто

Toyota готовит новый компактный кроссовер

В течение 3 лет японский автопроизводитель Toyota выпустит 12 новых и обновленных моделей.
Обновлено в 02:02
Политика

Украинский судья подал иск к Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 04:52
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской

Обновлено в 03:35
Политика

Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите глобальных благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты глобальных благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол

Григорян: понимал, что это великолепный шанс выйти с «Тамбовом» в РПЛ

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о своём назначении в клуб ФНЛ.
Обновлено в 04:30
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию

Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче.
Обновлено в 05:22
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» поссорились из-за поражения «Эвертону»

Обновлено в 03:50
Технологии

Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»

Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Политика

Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон опубликовала фотографии принца Луи, которые делала лично

Сегодня исполняется 1 год млашему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи.
Обновлено в 04:40
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 03:22
Кино

Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала журналистам: после того, как ей сказали о том, что будет сниматься постельная сцена между Арьей Старк и Джендри, она подумала, что это розыгрыш.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Трое «Свидетелей Иеговы» задержаны в Новосибирске

В Новосибирске в рамках уголовного дела обыски были проведены в шести квартирах. После силовики задержали двоих мужчин и женщину.
Обновлено в 02:45
Футбол

Дзюба назван лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Обновлено в 02:34
Футбол

Хадсон-Одои выбыл до конца сезона из-за травмы

Сезон закончен из-за разрыва ахилла.
Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн

Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
Обновлено вчера в 20:53
Гаджеты

Nokia 9 PureView разблокируется даже жвачками

Новый смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать с помощью любых средств, в том числе жвачек.
Обновлено вчера в 13:41
Транспорт

Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы

Перекрытия центральных московских улиц из-за репетиции парада Победы начнутся 24 апреля, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Максима Галкина

Обновлено в 05:16
Общество

Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров

Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы

Обновлено в 04:58
Происшествия

После пожаров в Забайкалье возбудили уголовные дела о халатности

Обновлено в 03:17
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное