Футбол
Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствахСпорт-Экспресс 03:55
Пескароло отвергает все обвинения против него и заявил, что подаст в суд. Эквадорская федерация футбола (FEF) инициировала расследование, которым займутся компетентные органы.
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