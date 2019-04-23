Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствахСпорт-Экспресс 03:55

Пескароло отвергает все обвинения против него и заявил, что подаст в суд. Эквадорская федерация футбола (FEF) инициировала расследование, которым займутся компетентные органы.

Политика США пообещали 10 млн долларов за информацию о финансах «Хезболлы» США объявили награду за информацию, с помощью которой можно будет сорвать финансовые операции «Хезболлы».

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Политика В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.

Происшествия Студент требует от Apple $1 миллиард за ложные обвинения в кражах Житель Нью-Йорка, 18-летний Усман Бах, подал иск против Apple, заявив, что якобы технология для распознавания лиц в «яблочных» магазинах ошибочно обвиняет его в краже.

Происшествия У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.

Общество В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц «По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Политика Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Общество Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.

Общество В Петербурге суд отказал активистам по иску к «ВКонтакте» В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд вынес решение по иску четверых казанских активистов о взыскании с ООО «ВКонтакте» компенсации за моральный вред.

Происшествия Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии Власти Шри-Ланки считают, что недавние атаки стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии, сообщил телеканал News 1st со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Политика В поражении Порошенко обвинили русскую водку По мнению Пфеффера, одной из причин неудачи в выборах и потери президентского кресла стал запрет ввоза на Украину российской водки.

Технологии Погиб основатель знаменитого торрент-трекера О судьбе основателя до сих пор никто ничего не знал. Как теперь выяснилось, Deimos погиб в автокатастрофе.

Политика Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.

Политика Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".

Политика Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.

Футбол Звёзды «МЮ» уйдут, если клуб не выйдет в Лигу Чемпионов Главные звёзды "красных дьяволов" в лице Поля Погбы, Ромелу Лукаку и Давида Де Хеи собираются покинуть коллектив, если по итогам текущего сезона команде не удастся завоевать место в Лиге Чемпионов на грядущий сезон.

Кино Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.

Кино Российские кинотеатры попросили перенести премьеру «Мстителей» Сети российских кинотеатров «Каро», «Киномакс», «Синема стар», «Синема парк» и «Формула кино» обратились в Министерство культуры с просьбой перенести премьеру последней части «Мстителей» на 25 апреля.

Армия и оружие Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.

Происшествия ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.

Политика Аспирантов обяжут защищать диссертации Согласно действующей концепции, по окончании аспирантуры не предусмотрена обязательная защита диссертации - этот этап выходит за рамки подготовки аспирантов.