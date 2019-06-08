Футбол
Тренера сборной Черногории уволили за отказ выйти на матч с КосовоВзгляд.ру 07:41
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
|24′
Милот Рашица
|39′
Арбер Зенели
Эдон Жегрова
Марко Вешович
|51′
|57′
Леарт Пакярада
Александар Шчекич
Марко Бакич
|59′
Стефан Мугоша
|69′
|69′
Леарт Пакярада
Бенджамин Кололи
Жарко Томашевич
Александар Больевич
|71′
|76′
Ариянет Мурич
|78′
Берсант Целина
Эльбасан Рашани
|82′
Милот Рашица
Марко Симич
|82′
Марко Янкович
Владимир Йовович
|85′
Черногория
Расстановка 4‑5‑1
12
Миятович
23
Марушич
15
Вуячич
22
Симич
3
Больевич
16
Йовович
8
Бакич
9
Мугоша
18
Косович
7
Вешович
11
Бечирай
12
Мурич
15
Войвода
13
Ррахмани
3
Алити
17
Кололи
7
Рашица
8
Халими
11
Рашани
4
Воца
22
Жегрова
18
Мурики
Косово
Расстановка 4‑5‑1
Главного тренера сборной Черногории по футболу Любиша Тумбаковича уволили после того, как он отказался выйти на игру против команды Косово в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч состоялся в пятницу в Подгорице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
Обновлено в 10:56
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов
Председателем парламента Молдавии стала лидер партии социалистов Зинаида Гречаный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:49
Игры
Опубликован возможный постер игры от FromSoftware и Джорджа Мартина
Возможный промо-постер Elden Ring — игры, созданной FromSoftware при участии автора «Игры престолов» Джорджа Мартина, — появился в Сети.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за фото в бикини
Подписчики жены Тарасова оценили стройную фигуру модели, однако некоторым фолловерам показалось, что Анастасия выбрала неудачную модель купальника.
Обновлено в 02:44
Политика
Советник президента Кобяков пообещал изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, и выразил уверенность, что за ситуацией будет обеспечен надлежащий надзор.
Обновлено в 09:21
Наука
Генетики нашли главную причину человеческого старения
Генетики назвали главную причину старения.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Врач рассказал о травмах арестованного журналиста Голунова
8 июня сообщалось, что журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу Москвы из-за жалоб на плохое самочувствие.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова
В Никулинский суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Общественный совет при МВД взял дело Голунова под особый контроль
Ранее в субботу глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев сообщил "Интерфаксу", что Совет по правам человека при президенте России, а также Союзы журналистов России и Москвы обратятся к Колокольцеву с просьбой проверить действия полиции в отношении Голунова.
Обновлено в 09:29
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Фигуристка Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами в ее адрес во время турне в Японии.
Обновлено в 10:38
Общество
МЧС предупредило о идущей на Москву грозе
ГУ МЧС по Москве предупредило, что дождь с грозой ожидаются вечером 8 июня в столице, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Общество
Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ
Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предъявили обвинение
Ранее Чиков сообщил, что Голунову предъявлено обвинение.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта
Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
Обновлено в 10:23
Футбол
Экс-глава Федерации футбола Афганистана пожизненно отстранен за сексуальные домогательства
Бывший президент Федерации футбола Афганистана (AFF) Керамуудин Карим пожизненно отстранен Международной федерацией футбоола (ФИФА) от футбольной деятельности.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных
После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено в 09:21
Экономика
Белоусов: Потребкредитование пока не угрожает рецессией, но нужно его «закручивать»
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века
Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.
Обновлено вчера в 12:33
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Футбол
Стал известен стартовый состав сборной России на матч отбора Евро-2020 с Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино.
Обновлено в 11:07
Политика
В рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашения на 3,1 трлн рублей
В ходе Петербургского международного экономического форума — 2019 заключено 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса
По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27